Filho de craque assina com gigante europeu e vai disputar Série C

Filho do craque sueco Zlatan Ibrahimovic, Maximilian Ibrahimovic assinou contrato com o Milan. Inicialmente, o atacante de 17 anos vai jogar pelo time B do clube italiano.

O contrato com o Milan é o primeiro da carreira profissional de Maximilian Ibrahimovic. Ainda em formação como jogador, o jovem vai integrar o Milan Futuro, que disputa a Série C do Campeonato Italiano.

O filho de Ibrahimovic começou a carreira no Hammarby, da Suécia. Ele chegou às categorias de base do Milan em 2022.

Na primeira temporada em Milão, Maximilian participou de treinos com elenco principal rossonero, quando o pai ainda estava em atividade pelo clube.

Ídolo do Milan, Zlatan está aposentado como jogador desde 2023. Atualmente, Ibra atua como conselheiro sênior dos proprietários do clube.

