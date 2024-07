Racista é condenado a prisão na Espanha por ofensas a Vinicius Junior (Vini Jr. atacante do Real Madrid)

A Justiça espanhola condenou uma pessoa por ataques racistas a Vini Jr e Antonio Rudiger, jogadores do Real Madrid.

O Real anunciou nesta quarta (17) que o agressor foi condenado a oito meses de prisão. A decisão foi tomada pelo Juizado de Instrução número 5 de Parla. Ele teve a pena de privação de liberdade suspensa e condicionada à sua participação em um programa de conscientização.

Os ataques racistas ocorreram no fórum digital do jornal Marca. Utilizando diferentes pseudônimos, a pessoa fez ofensas racistas aos dois jogadores, além de ter cometido intolerância religiosa com Rudiger.

Foi a segunda condenação penal por insultos racistas a jogadores do Real. O caso em questão foi o primeiro que ocorreu na internet. Em junho, três homens foram condenados por ataques racistas Vini Jr no jogo contra o Valência, no ano passado.

O clube agradeceu à colaboração do torcedor que denunciou os ataques racistas às autoridades. O Real informou que atuou junto de Vini Jr como acusação no processo e que continuará trabalhando para “erradicar qualquer comportamento racista” no futebol e no esporte.

