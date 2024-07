Amistoso entre clubes de Rússia e Argentina termina em pancadaria (Amistoso entre Zenit e Talleres não terminou nada bem)

O amistoso entre Talleres, da Argentina, e Zenit, da Rússia, terminou muito mal. O duelo, que rolou em São Petersburgo, resultou em violência, pancadaria e cenas lamentáveis, quando os europeus venciam por 1 a 0, gol de Mantun, ex-Corinthians. A confusão começou em um lance extremamente prosaico.

Saavedra, do Talleres, dividiu com Kovalenko, do segundo tempo. O segundo já se ajustava para bater um lateral quando a arbitragem o impediu de realizar o arremesso e deu posse de bola à equipe visitante. Em seguida, os jogadores da equipe argentina partiram para cima de Kovalenko. Para aumentar a confusão, o árbitro tirou a bola das mãos do atleta do Zenit.

Em seguida, um outro jogador do Zenit foi cercado por quatro adversários à beira do campo, dando original a uma confusão generalizada. Russos e argentinos trocaram, então sopapos. Assim, três jogadores acabaram expulsos. Alip, do Zenit; Herrera e Rubén Botta, do Talleres.

O juiz não quis pagar para ver e terminou a partida ali mesmo, na etapa final.

Vencedor do amistoso, o Zenit conta com oito brasileiros. Além da Mantuan, o clube tem Claudinho, Nino, Douglas Santos, Wendel, Rodrigão, Artur e Pedrinho. Todos relacionados para o embate explosivo deste fim de semana. O duelo era apenas um amistoso de pré-temporada da equipe europeia.

