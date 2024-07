crédito: No Ataque Internacional

Eurocopa: veja os confrontos das quartas de final (Taça da Eurocopa)

Os confrontos das quartas de final da Eurocopa foram definidos nesta terça-feira (2/7). Com as classificações de Holanda e Turquia, as oito melhores seleções da Europa se tornaram conhecidas.

No sábado (29/6), no Olímpico de Berlin, a Suíça venceu a Itália por 2 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final. Nesta fase, os suíços enfrentarão a Inglaterra, que se classificou após vencer a Eslováquia por 2 a 1 na prorrogação, na Arena Schalke, no domingo (30/6).

No mesmo dia da classificação inglesa, a Espanha bateu a Geórgia, de virada, em Colônia, por 4 a 1 e também se garantiu entre os oito melhores da Euro 2024. O adversário dos espanhóis será a seleção dona da casa. No dia anterior, a Alemanha derrotou a Dinamarca por 2 a 0 em Dortmund, e as campeãs mundiais se enfrentam.

Na segunda-feira (1/7), a França venceu a Bélgica por 1 a 0 na Arena Düsseldorf, e enfrentará Portugal nas quartas de final. No mesmo dia, o time português bateu a Eslovênia por 3 a 0 nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal, na Arena Frankfurt.

O último duelo das quartas de final foi decidido com dois jogos nesta terça-feira (2/7). Na Arena de Munique, a Holanda eliminou a Romênia com uma vitória por 3 a 0, enquanto a Turquia venceu a Áustria por 2 a 1 e também garantiu vaga.

Quartas de final da Eurocopa

Sexta-feira (5/7):

Espanha x Alemanha – 13h

França x Portugal – 16h

Sábado (6/7):

Inglaterra x Suíça – 13h

Holanda x Turquia – 16h

