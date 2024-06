Seleção Brasileira retorna a Orlando para amistoso contra os Estados Unidos antes da Copa América (Desembarque da Seleção Brasileira em Orlando)

A Seleção Brasileira retornou a Orlando, nos Estados Unidos, na noite deste domingo. A equipe comandada por Dorival Júnior enfrenta os Estados Unidos na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no Camping World Stadium.

O duelo contra os Estados Unidos será o último da Seleção antes da estreia na Copa América. No último sábado, o Brasil venceu o México, por 3 a 2, no Kyle Field, no Texas. Endrick anotou o gol da vitória nos acréscimos do jogo. Andreas Pereira e Martinelli marcaram os outros tentos brasileiros. O amistoso contou com a presença de 85.249 torcedores.

Antes de viajarem ao Texas para o compromisso com os mexicanos, a Seleção Brasileira estava concentrada em Orlando. Nesta segunda-feira, a delegação volta a treinar no ESPN Wide World of Sports Complex, que é a base da Amarelinha durante o período de treinamento para participar da competição continental.

A estreia do Brasil na Copa América será no dia 24, quando enfrenta a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Colômbia e Paraguai são as outras duas seleções que completam o Grupo D. A competição se inicia no dia 20 de junho e vai até 14 de julho.

