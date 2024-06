Bayern coloca titulares à venda para próxima temporada (Jogadores do Bayern de Munique na rodada final do Campeonato Alemão)

A temporada sem títulos no Bayern de Munique deve refletir na mudança do elenco para a próxima temporada. Segundo a SkySports, da Alemanha, medalhões como Kimmich, Goretzka e De Ligt estão entre os jogadores colocados à venda pelo clube.

A saída desses nomes só será concretizada se a proposta for satisfatória para todos os envolvidos. Com a chegada de Vincent Kompany, novo técnico do Bayern, novos jogadores devem ser contratados.

Além de Kimmich, Goretzka e De Ligt, Gnabry, Coman e Mazraoui integram a “lista” dos jogadores fora dos planos do Bayern. A situação de cada um ainda deve ser analisada criteriosamente pelo clube alemão.

A diretoria do Bayern caminha para abrir mão da “espinha dorsal” do time – a começar pelo zagueiro De Ligt. Outros destaques da equipe são os pontas Gnabry e Coman. Kimmich vive o último ano de contrato.

Ainda de acordo com a SkySports, os jogadores já teriam conversado com o técnico Kompany, mas a decisão de cada um não teria influência direta do treinador. Vale lembrar ainda que o Real Madrid está de olho no lateral-esquerdo Alphonso Davies, que também entra em reta final de contrato com o Bayern.

