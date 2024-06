Longe do futebol? Após anunciar aposentadoria, Toni Kross revela próximo passo (Toni Kross se aposentará dos gramados ao fim da Eurocopa )

Há pouco tempo, no fim de maio, Toni Kross anunciou a aposentadoria dos gramados. Ele se despediu do Real Madrid com o título da Champions League e está prestes a dizer adeus à Seleção Alemã – o fará após a Eurocopa. E quais os planos para o futuro? Uma coisa é certa: o craque não consegue ficar longe do futebol.

Ao As, jornal espanhol, Toni Kross revelou que vai trabalhar nas categorias de base do Real Madrid.

Vou trabalhar na base do Real Madrid. A partir de setembro também terá início a Icon League (novo torneio de futsal). Mas também está claro que não vou me envolver em 18 projetos agora para ficar tão ocupado como quando era um jogador ativo Toni Kross, em entrevista ao As

“Quero simplesmente ser lembrado como o Toni Kroos, de 34 anos, que no final fez a sua melhor temporada pelo Real Madrid. Mas, foi que fiz. Considero um elogio que muitas pessoas pensem que o momento chegou cedo demais”, completou o meio-campista.

Na temporada 2023/24, Toni Kroos marcou um gol e distribuiu 10 assistências. A última partida pelo Real Madrid foi na final da Champions, contra o Borussia Dortmund. Na decisão, ele serviu Carvajal, autor de um dos gols da vitória por 2 a 0. Como capitão, levantou o troféu pela sexta vez na carreira.

O craque alemão estará em campo com a camisa da Alemanha pela primeira rodada do Grupo A da Eurocopa diante da Escócia, em 14/6 (sexta-feira) às 16h, na Allianz Arena. Também integram a chave Hungria e Suíça.

