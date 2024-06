Bola de Ouro: Uefa anuncia data da premiação de 2024 (Premiação da Bola de Ouro 2024 será em 28 de outubro)

A Uefa divulgou nesta quarta (6) a data e mais informações sobre a edição de 2024 do Bola de Ouro, que elege os melhores da temporada de 2023/24 do futebol.

O prêmio será realizado no dia 28 de outubro, uma segunda-feira, em Paris. O palco será novamente o Théâtre du Châtelet, às margens do Rio Sena.

Os indicados para a 68ª edição do evento serão anunciados no dia 4 de setembro. A premiação é realizado em parceria entre a Uefa e o Grupo Amaury, dono da revista France Football e do jornal L’Équipe.

A Bola de Ouro de 2024 terá duas novas categorias. Serão reconhecidos, pela primeira vez, os melhores treinadores do futebol masculino e feminino. Elas se juntam às já tradicionais: Bola de Ouro masculina, Bola de Ouro feminina, Troféu Kopa (melhor jogador com menos de 21 anos), Troféu Yashin (melhor goleiro), Troféu Gerd Müller (artilheiro da temporada anterior), troféu clube masculino do ano e troféu clube feminino do ano.

Vini Jr. é cotado como um dos favoritos a vencer como melhor jogador. Um brasileiro não vence o prêmio desde 2007, quando Kaká foi coroado.

Bola de Ouro 2024

Data: 28 de outubro de 2024

28 de outubro de 2024 Local : Théâtre du Châtelet, em Paris, na França

: Théâtre du Châtelet, em Paris, na França Indicados: serão revelados em 4 de setembro

