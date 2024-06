Clube da Premier League anuncia saída de campeão mundial e mais cinco atletas (Raphael Varane atuou pelo Manchester United nas últimas quatro temporadas)

O Manchester United começa a reformulação de seu elenco para a próxima temporada. Nesta quarta-feira (5), os Red Devils anunciaram a saída de seis jogadores, entre eles do zagueiro Raphaël Varane, campeão mundial pela França em 2018, e do atacante Anthony Martial. Os franceses não tiveram o contrato renovado e, agora, podem assinar sem custos com qualquer clube.

Quem também vai deixar o United é o lateral Brandon Williams, que foi revelado na base do clube. Ele fez 51 jogos, mas também tinha o vínculo expirando ao fim da temporada e não estava nos planos. Outros que deixaram Old Trafford foram o goleiro Kie Plumley, o também lateral Marcus Lawrence e o atacante Charlie McNeill.

No comunicado emitido nesta quarta-feira, os Red Devils informaram ainda que ofereceu a extensão dos contratos do zagueiro Evans e do goleiro Heaton, que também fazem parte do plantel principal. Contudo, ainda não se sabe se eles ficarão no clube por mais uma temporada.

Saída do Varane do United já havia sido anunciada

Raphaël Varane chegou ao clube em 2021, após passar uma década vitoriosa no Real Madrid (2011-2021). Anteriormente, o defensor já havia se aposentado da seleção após a final da Copa do Mundo de 2022, quando os franceses perderam nos pênaltis para a Argentina.

“Varane trouxe muita classe e experiência à equipe durante os 93 jogos que disputou até agora”, informou o Manchester United em comunicado.

Já Martial, de 28 anos, estava há mais tempo em Old Trafford. Ele foi contratado junto ao Monaco na temporada 2015/16 com grande expectativa. Ele rendeu nos primeiros anos, mas foi perdendo espaço, também por conta das lesões, em 2021/22, quando chegou a ser cedido ao Sevilla por empréstimo de seis meses.

Bruno Fernandes também pode sair

Nesse meio tempo, o United pode perder ainda o astro Bruno Fernandes, que é cobiçado pelo Bayern de Munique, segundo o jornal “O Jogo”. O meia está com a seleção portuguesa para a disputa da Eurocopa, que começa neste mês. Logo, as negociações devem se intensificar após a competição continental. Os valores de uma possível transferência não foram revelados.

