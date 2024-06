Ex-auxiliar de Guardiola é anunciado por time pentacampeão da Premier League (Técnico Enzo Maresca assinou contrato com o Chelsea até junho de 2029)

O Chelsea anunciou, nesta segunda-feira (3/6), a contratação do técnico Enzo Maresca. O italiano de 44 anos, ex-auxiliar de Pep Guardiola no Manchester City, assinou contrato até junho de 2029, com a possibilidade de extensão por mais um ano.

Maresca, que recentemente levou o Leicester ao título da segunda divisão inglesa na temporada 2023/24, assume o cargo após a saída de Mauricio Pochettino.

“Chegar ao Chelsea, um dos maiores clubes do mundo, é o sonho de qualquer treinador. É por isso que estou tão animado com essa oportunidade. Estou ansioso para trabalhar com um grupo muito talentoso de jogadores e funcionários para desenvolver uma equipe que continue com a tradição de sucesso do clube e faça nossos torcedores orgulhosos”, disse Maresca.

Ao mesmo tempo, o Chelsea vai pagar ao Leicester cerca de 10 milhões de libras (R$ 66 milhões) como compensação pela transferência.

Carreira do novo técnico do Chelsea

Maresca era auxiliar de Guardiola e trabalhou como técnico da equipe Sub-23 do City em 2021/22. Em seguida, comandou o Parma. No entanto, ficou apenas 14 jogos e acabou demitido.

O técnico italiano estava na comissão técnica dos Citizens que levantou a tríplice coroa na temporada passada, com os títulos da Premier League, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões.

Na temporada passada, deixou o clube e assinou com o Leicester para a disputa da Segunda Divisão. Em 53 partidas à frente dos Foxes, foram 36 vitórias, quatro empates e 13 derrotas. Terminou a Championship como campeão, somando 97 pontos.

Maresca venceu a disputa com outros dois candidatos a assumir o cargo. Trata-se de Kieram McKenna, que também subiu de divisão com o Ipswich Town. Além do dinamarquês Thomas Frank, com trabalho de destaque no Brentford.

