Ex-cria do Atlético, Savinho está na mira de time bicampeão da Champions, diz jornal (Savinho foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez em março deste ano)

Com a camisa do Girona, Savinho se destacou na última edição do Campeonato Espanhol e atraiu olhares. Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, a Juventus almeja a contratação do atacante.

De acordo com o diário, Thiago Motta, cotado para ser o novo técnico da Juventus, deseja a contratação de dois atacante velocistas e habilidosos. Greenwood, do Getafe, e Savinho estão na lista de desejos.

Emprestado ao Girona, o atacante de 20 anos pertence ao Troyes. Outro time que o deseja é o Manchester City. Todos os clubes mencionados nas frases anteriores pertencem ao Grupo City, o que pode facilitar a transferência para os blues.

Savinho deseja jogar a Champions

No fim de maio, Savinho colocou em dúvida a permanência no Girona. Em entrevista publicada pelo Mundo Deportivo, ele disse querer disputar a Champions League. Em busca do terceiro título, o clube italiano jogará a próxima temporada do torneio continental.

O Girona se classificou para a Champions, mas a presença na competição é incerta. Isso porque, como dito anteriormente, a equipe pertence ao Grupo City, e o regulamento da UEFA proíbe dois times de um mesmo proprietário na competição. Desta forma, para competir no torneio, o clube deve romper com o grupo.

Savinho no Girona

Na última temporada, Savinho participou de 41 jogos pelo Girona, com 11 gols e dez assistências. A equipe terminou o Campeonato Espanhol em terceiro lugar, com 81 pontos, atrás apenas de Real Madrid (95) e Barcelona (85).

O ótimo desempenho do atacante na Espanha rendeu a ele duas convocações para a Seleção Brasileira – a primeira em março de 2024, para amistosos contra Inglaterra e Espanha, e a segunda em maio, para a disputa da Copa América, em junho, nos Estados Unidos.

