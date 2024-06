Veja o salário que Mbappé receberá no Real Madrid

Mbappé goes from 93m€ at PSG to 77.5m€ at Real Madrid and drops a position



Top10



1 Cristiano Ronaldo 200m€

2 Benzema 200

3 Messi 200

4 Neymar 90

5 Mbappé 77.5

6 Mané 41

7 Brozovic 33

8 Haaland 30

9 Mahrez 30

10 Kanté 25

10 Koulibaly 25



(Cristiano, Benzema, Messi whole pkg)