Torcedores do Valladolid reagem à perda de título na última rodada

Torcedores do Real Valladolid reagiram à perda do título da Segunda Divisão do Campeonato Espanhol na última rodada. O time administrado pelo ex-jogador Ronaldo Nazário foi derrotado pelo Tenerife por 2 a 1, fora de casa, neste domingo (2/6). O Leganés ficou com o troféu ao ganhar do Elche por 2 a 0.

Os comentários no Instagram e no X (antigo Twitter) foram majoritariamente críticos a Ronaldo e ao técnico Paulo Pezzolano. Os aficionados do Valladolid afirmaram que faltou ambição à equipe na briga para subir à elite espanhola como campeão.

“Vocês estão iludindo as pessoas e nos fazendo acreditar em uma equipe competitiva capaz de se manter na primeira. Enquanto Pezzolano continuar, só haverá mediocridade e mau ambiente”, escreveu um adepto do Pucela no Instagram. “Grite conosco, Pezzolano: ‘demissão!’. Obrigado por nos dar o acesso, mas espero que sua etapa termine logo”, comentou outro.

Veja algumas reações na rede social X

El reflejo de la ambición que tenemos como club en los últimos 20 años.

Se ha conseguido el objetivo mínimo del ascenso así que para que esforzarse en ganar un título.



Así nos va, luego en Primera aspirando solo a los 42 puntos todos los años. — RanaAgotada (@RanaAgotada) June 2, 2024

Sigo sin entender cómo narices se ha subido (pero bendita alegría), el año es malísimo, anda que no hay que cambiar para competir en primera, empezando por el señor del banquillo.



PD: Adiós bellota — Zorrillo Style (@RV_1928) June 2, 2024

Luego diremos que no hay dinero porque la afición ha pedido cambiar el escudo.

Cosa que no hubiera pasado si no se hubiera cambiado la primera vez o si hoy se hubiera ganado. Que eran 500.000€ de diferencia. Fin a una temporada surrealista. — Justiciero Pucelano (@Pucela_RVCF) June 2, 2024

Aún con ascenso, sois la misma penuria de toda la temporada. Esperemos vernos sin ese fraude de entrenador que tenemos. — Patricia G. (@lisell89) June 2, 2024

Me reafirmo, y nada me hará cambiar de opinión, que el Pucela ha subido a Primera sin querer porque, por juego, no habríamos merecido ni entrar en los playoffs y porque al entrenador este equipo le queda muuuuuy grande. Lo digo y lo mantengo. Pero siempre AÚPA PUCELA! SOMOS DE 1a — DecúbitoSupino (@Indeleblix) June 2, 2024

O que disse o técnico Paulo Pezzolano?

Campão da Série B pelo Cruzeiro em 2022, Paulo Pezzolano está no Valladolid desde abril de 2023. Ele chegou ao clube na reta final de La Liga e não conseguiu evitar o rebaixamento à Segunda Divisão. Na temporada seguinte, obteve a promoção à elite com uma campanha de 21 vitórias, nove empates e 12 derrotas (72 pontos).

Na coletiva de imprensa, Pezzolano exaltou a postura dos jogadores durante o campeonato e lamentou a perda do troféu no desfecho da Segunda Divisão Espanhola.

“Foi difícil. Queríamos entrar no jogo e fizemos tudo o que tínhamos que fazer durante a semana para conseguir o que faltava, mas isso não aconteceu. Os jogadores deram tudo durante o ano. Muito feliz por eles e por terem alcançado o objetivo, embora a gente saia com aquela amargura de não ganhar o campeonato”, disse.

“Queria levantar a taça, tinha esperança de ganhá-la e continuar a alcançar aqueles objetivos difíceis. O bom é que alcançamos o objetivo mais importante” Paulo Pezzolano, técnico do Valladolid

Classificação da Segunda Divisão da Espanha

O Leganés celebrou a taça inédita da Segunda Divisão da Espanha ao contabilizar 74 pontos. O Valladolid ficou em segundo lugar, com 72. Eibar, Espanyol, Sporting de Gijón e Real Oviedo vão disputar os playoffs para definir o terceiro promovido.

Na outra ponta da classificação, Amorebieta, Alcorcón, Andorra e Villarreal B caem para a Terceira Divisão.

Leganés – 74 pontos (campeão e promovido) Valladolid – 72 pontos (promovido) Eibar – 71 pontos (playoff) Espanyol – 69 pontos (playoff) Sporting Gijón – 65 pontos (playoff) Real Oviedo – 64 pontos (playoff) Racing Santander – 64 pontos Levante – 59 pontos Burgos – 59 pontos Racing Ferrol – 59 pontos Elche – 59 pontos Tenerife – 56 pontos Zaragoza – 51 pontos Albacete – 51 pontos Cartagena – 51 pontos Eldense – 50 pontos Huesca – 49 pontos Mirandés – 49 pontos Amorebieta – 45 pontos (rebaixado) Alcorcón – 44 pontos (rebaixado) Andorra – 43 pontos (rebaixado) Villarreal B – 43 pontos (rebaixado)

