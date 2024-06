crédito: No Ataque Internacional

Champions League: veja o ranking dos times com mais títulos

Champions League: veja o ranking dos times com mais títulos (Champions League, maior competição de clubes do mundo)

O Real Madrid conquistou seu 15º título de Champions League ao bater o Borussia Dortmund por 2 a 0, neste sábado (1/6), no estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra. Os gols que garantiram a vitória foram marcados por Dani Carvajal e Vinícius Jr.

O time espanhol é o maior campeão do torneio, com larga vantagem para o segundo colocado em número de títulos, o Milan, com 7 troféus (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07).

Em terceiro, aparecem empatados com seis títulos Liverpool (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 e 2018/19) e Bayern de Munique (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13 e 2019/20).

Ranking dos campeões da Champions

Real Madrid – 15 títulos (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24)

– 15 títulos (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22 e 2023/24) Milan – 7 títulos (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07)

– 7 títulos (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03 e 2006/07) Liverpool – 6 títulos (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 e 2018/19)

– 6 títulos (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05 e 2018/19) Bayern de Munique – 6 títulos (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13 e 2019/20)

– 6 títulos (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13 e 2019/20) Barcelona – 5 títulos (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15)

– 5 títulos (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15) Ajax – 4 títulos (1970/71, 1971/72, 1972/73 e 1994/95)

– 4 títulos (1970/71, 1971/72, 1972/73 e 1994/95) Manchester United – 3 títulos (1967/68, 1998/99 e 2007/08)

– 3 títulos (1967/68, 1998/99 e 2007/08) Inter de Milão – 3 títulos (1963/64, 1964/65 e 2009/10)

– 3 títulos (1963/64, 1964/65 e 2009/10) Chelsea – 2 títulos (2011/12 e 2020/21)

– 2 títulos (2011/12 e 2020/21) Benfica – 2 títulos (1960/61 e 1961/62)

– 2 títulos (1960/61 e 1961/62) Nottingham Forest – 2 títulos (1978/79 e 1979/80)

– 2 títulos (1978/79 e 1979/80) Juventus – 2 títulos (1984/85 e 1995/96)

– 2 títulos (1984/85 e 1995/96) Porto – 2 títulos (1986/87 e 2003/04)

– 2 títulos (1986/87 e 2003/04) Celtic – 1 título (1966/67)

– 1 título (1966/67) Feyenoord – 1 título (1969/70)

– 1 título (1969/70) Aston Villa – 1 título (1981/82)

– 1 título (1981/82) Hamburgo – 1 título (1982/83)

– 1 título (1982/83) Steaua Bucareste – 1 título (1985/86)

– 1 título (1985/86) PSV – 1 título (1987/88)

– 1 título (1987/88) Estrela Vermelha – 1 título (1990/91)

– 1 título (1990/91) Olympique de Marseille – 1 título (1992/93)

– 1 título (1992/93) Borussia Dortmund – 1 título (1996/97)

– 1 título (1996/97) Manchester City – 1 título (2022/23)

A notícia Champions League: veja o ranking dos times com mais títulos foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.