Ex-volante do Atlético teve papel fundamental na carreira de Firmino (Bilu, ex-volante do Atlético, ao lado de Roberto Firmino)

Atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, o atacante Roberto Firmino, de 32 anos, contou com auxílio de peso de um conterrâneo no início da trajetória no futebol. Ex-volante do Atlético, Bilu teve papel fundamental para a carreira do jogador ex-Liverpool (Inglaterra), que também defendeu a camisa da Seleção Brasileira.

Em entrevista ao Canal do Frossard, no YouTube, Bilu relembrou o começo da parceria com Firmino. Em 2008, o nome do então jovem atacante chegava ao conhecimento do atleta que havia acabado de deixar o Galo. Em comum, a terra natal: Maceió, a capital de Alagoas.

“Quando eu saí do Atlético em 2008, fui para o São Paulo fazer tratamento depois de uma cirurgia. Quando estava lá, um compadre meu daqui de Maceió me mandou um DVD dele (Roberto Firmino). Ele tinha 17 anos e jogava no CRB. Na época, era DVD. Não tinha negócio de YouTube, de link. Eu dei uma olhada, gostei e falei com o Milton Cruz na época, no São Paulo, para falar com o presidente, seu Juvenal, para levar ele. Levei ele e um zagueiro para o São Paulo. Lá, ele não foi bem avaliado, porque treinou muito pouco com bola”, relembrou Bilu.

Mesmo diante da recusa do São Paulo, o ex-volante seguiu auxiliando Firmino. Foi ele quem levou o atacante ao Figueirense, clube onde teve as primeiras oportunidades como atleta profissional. Nos dias atuais, a dupla mantém relação de amizade.

“Em seguida, levei ele para o Figueirense – onde na primeira semana ele já foi aprovado. Fui lá fazer o contrato amador dele na época. Cheguei a jogar com ele depois, em 2010, quando eu voltei para o Figueirense. Eu sou compadre dele, padrinho de casamento e da filha dele, a Bela. Temos uma amizade. Ele também mora aqui em Maceió e é meu amigo, amigo particular. Não tenho mais nada profissional com ele. Quem gere a carreira dele é uma empresa alemã. Mas o Firmino, primeiramente Deus, depois o dom dele, fizeram ele chegar onde chegou porque tem potencial e é um menino bom”, opinou Bilu.

Roberto Firmino, atacante brasileiro do Al-Ahli (foto: Reprodução)

Firmino especulado no Atlético em 2024?

No início de 2024, alguns portais chegaram a vincular o nome de Roberto Firmino a um possível interesse do Atlético – desmentido pelo próprio clube por meio da assessoria de imprensa, em janeiro. Bilu garante que, naquela altura, o atacante sequer cogitava um retorno ao futebol brasileiro.

“Eu acho que não aconteceu não, porque ele não tinha interesse de voltar para o Brasil. Tinha interesse em ficar na Europa. As coisas que apareceram também não foram interessantes para ele. Apareceram muitas propostas, mas não era o que ele queria. Foi quando ele optou em ir para a Arábia. O início foi difícil para ele. A gente conversou. Difícil. Mas agora está adaptado e está feliz”, disse.

Figura importante no período de reconstrução do Atlético pós-rebaixamento, Bilu hoje atua como empresário de jovens atletas de futebol. Roberto Firmino, por sua vez, se destaca defendendo as cores do Ah-Ahli, que encerrou a última edição do Campeonato Saudita na terceira colocação.

A notícia Ex-volante do Atlético teve papel fundamental na carreira de Firmino foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Bretas.