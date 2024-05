Quais ex-jogadores do Atlético já foram campeões da Champions League? (Ronaldinho Gaúcho durante comemoração de título da Champions League com o Barcelona na temporada 2005/2006)

Tida por muitos como a maior competição de futebol do mundo, a Liga dos Campeões terá mais uma edição findada nesse sábado (1/6). Borussia Dortmund, da Alemanha, e Real Madrid, da Espanha, decidirão o título no Estádio de Wembley, em Londres. No embalo da grande decisão, o No Ataque relembra: quais ex-jogadores do Atlético já foram campeões da Champions League?

A lista conta com cinco nomes. O mais famoso entre eles é Ronaldinho Gaúcho, ex-meio-campista que fez história com as camisas do Barcelona, da Espanha, e do Galo.

Ex-jogadores do Atlético que já conquistaram a Champions League

Roberto Carlos (Real Madrid)

Lateral-esquerdo de renome no futebol mundial, Roberto Carlos teve curta passagem por empréstimo pelo Atlético, em 1992. Cedido pelo União São João ao Galo, o ex-jogador disputou três amistosos pelo clube na Europa – contra Logroñés, Athletic Bilbao e Lleida, da Espanha.

Anos depois, entre 1996 e 2007, sagrou-se como um dos maiores jogadores da posição na história do futebol mundial defendendo as cores do Real Madrid. Com o clube espanhol, Roberto Carlos conquistou três vezes a Liga dos Campeões (1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002).

Roberto Carlos na comemoração da Champions League de 2002 com o Real Madrid (foto: Anja Niedringhus/AFP)

Belletti (Barcelona)

Juliano Belletti foi emprestado pelo São Paulo ao Atlético em 1999. Com a camisa preta e branca, o ex-lateral-direito/meio-campista marcou 10 gols em 28 jogos e foi peça importante de uma geração marcante da história do Galo – tendo conquistado o Campeonato Mineiro e o vice do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Belletti defendeu as cores do Barcelona entre 2004 e 2007. Com o clube da Catalunha, o ex-jogador conquistou a Champions League na temporada 2005/2006.

Ronaldinho Gaúcho (Barcelona)

Com status de estrela, Ronaldinho Gaúcho foi outro ex-atleta a conquistar a Champions League de 2005/2006 pelo Barcelona. Entre 2003 e 2008, o ex-meia-atacante marcou 108 gols em 210 jogos pelo clube espanhol e foi um dos maiores responsáveis por uma verdadeira mudança de patamar da instituição no cenário internacional.

Ronaldinho defendeu as cores do Atlético entre 2012 e 2014. No Galo, o “Bruxo” também fez história, somando 28 gols em 88 jogos e vencendo um Campeonato Mineiro (2013), uma Copa Libertadores (2013) e uma Recopa Sul-Americana (2014).

Ronaldinho Gaúcho e Belletti durante comemoração de título do Barcelona em 2006 (foto: Gustau Nacarino/AFP)

Ricardo Oliveira (Milan)

Atacante de sucesso no Brasil e no exterior, Ricardo Oliveira conquistou a Liga dos Campeões na temporada 2006/2007 com o Milan. Naquela temporada, o ex-jogador participou de seis jogos da campanha vitoriosa do clube italiano – quatro como titular -, mas sem marcar gols.

Anos depois, Ricardo Oliveira teve passagem pelo Atlético entre 2018 e 2020. Com a camisa preta e branca, o atacante marcou 37 gols em 110 jogos, tendo conquistado o Campeonato Mineiro de 2020.

Mancini (Inter de Milão)

Revelado pelo Atlético em 1999, Alessandro Mancini foi um lateral-direito/atacante de ótimo nível no futebol. Foram três passagens pelo Galo (1999 a 2000, 2002 e 2011 a 2012), com três títulos do Campeonato Mineiro (1999, 2000 e 2012).

Mancini disputou um jogo pela Inter de Milão na fase de grupos da Champions League de 2009/2010, contra o Rubin Kazan, da Rússia. Em fevereiro de 2010, no entanto, se viu sem espaço e acabou emprestado ao arquirrival Milan – antes do retorno ao Atlético.

A notícia Quais ex-jogadores do Atlético já foram campeões da Champions League? foi publicada primeiro no No Ataque por Lucas Bretas.