Neymar leva a sério palavra ‘vingança’ e fura pneu de carro de jogador brasileiro (Neymar e Renan Lodi são companheiros no Al-Hilal)

Vingança: ação de vingar-se, de responder uma atitude de forma danosa. Palavra aparentemente bastante conhecida por Neymar. O atacante da Seleção Brasileira e do Al-Hilal não poupou na criatividade e, para retrucar brincadeira, furou dois pneus do carro do companheiro Renan Lodi, lateral-esquerdo.

“Um dia da caça, outro do caçador. Estamos quites”, escreveu o camisa 10 no Instagram. Na primeira foto, Renan Lodi segura as chuteiras do atacante com os cadarços amarrados – o ato do lateral-direito que desencadeou a vingança. Na penúltima publicação, Neymar aparece furando dois pneus do veículo do colega de time.

“Temporada que vem é longa, espero ansiosamente pelo teu Rolls Royce”, respondeu o lateral-direito. O atacante adquiriu um modelo da Rolls Royce no início deste ano.