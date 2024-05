Olympiacos vence Fiorentina e conquista título inédito da Conference League (Olympiakos venceu com gol no fim da prorrogação )

O Olympiacos, da Grécia, venceu a Fiorentina, da Itália, por 1 a 0, nesta quarta-feira (29/5) e conquistou de forma inédita o tírulo da Uefa Conference League. O gol que decidiu o campeão do torneio foi marcado pelo atacante marroquino El Kaabi já nos minutos finais da prorrogação na OPAP Arena, em Nea Filadelfia, na Grécia.

A conquista é um marco para o Olympiacos e o futebol grego: é o primeiro título internacional conquistado por um time do país na história. Já a Fiorentina amarga o segundo vice-campeonato da Conference League – na última temporada, também saiu sem o troféu ao perder para o West Ham, da Inglaterra. A “Viola” ainda não conseguiu colocar fim ao jejum de 23 anos sem conquistas.

Antes do fim da temporada, a Fiorentina terá um último compromisso no calendário. Em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe visita a Atalanta. A bola rola neste domingo, a partir das 13h (de Brasília), no Gewiss Stadium.

O Olympiacos, por outro lado, não tem mais nenhuma partida e encerra a temporada 2023/2024 com o título da Conference League.

Leia também: Artilheiro que colocou clube em final europeia foi carpinteiro até os 20 anos

O jogo

A primeira grande chance foi logo aos três minutos de jogo. Em jogada individual, o atacante português Podence, do Olympiacos partiu pela esquerda, cortou para o meio e bateu de fora da área, obrigando o goleiro italiano Terracciano a espalmar para escanteio.

No entanto, foi a Fiorentina quem chegou a abrir o marcador. O lateral-esquerdo Biraghi cobrou escanteio curto e tocou para o meia Bonaventura, que devolveu. Biraghi, então, cruzou rasteiro para dentro da grande área e o zagueiro Milenkovic deu um toquinho na bola, que acabou no fundo das redes. Contudo, o gol foi anulado por impedimento do defensor sérvio.

A partida seguiu movimentada, com as duas equipes tentando criar oportunidades para abrir o placar. Até os 30 minutos, quem levou mais perigo e teve mais volume de jogo foi a Fiorentina, enquanto o time grego tentava contra-atacar em velocidade.

Com 38 minutos, a equipe italiana chegou novamente. Bonaventura levantou bola no segundo poste e o atacante Kouamé escorou para trás, parando em defesa do goleiro Tzolakis. No rebote, o ponta argentino Nico González pegou mal na bola e mandou para fora. Assim, a primeira etapa terminou empatada em 0 a 0.

O segundo tempo começou com o mesmo panorama do primeiro: as duas equipes se movimentando bastante e procurando espaços para abrir o placar na grande decisão.

Mas a primeira oportunidade de fato saiu aos 20 minutos. O meio-campista brasileiro Arthur cobrou escanteio para dentro da grande área e Milenkovic subiu mais alto que a zaga do Olympiacos para cabecear, mas a bola foi pela linha de fundo.

Três minutos depois, a Fiorentina desperdiçou uma oportunidade de ouro. Dodô apareceu dentro da área e tocou para Kouamé. Sozinho, o atacante finalizou mal, mascado, e facilitou a defesa de Tzolakis, que mandou para escanteio. Com isso, a partida encaminhou-se para a prorrogação.

Prorrogação e vitória grega

A primeira chance na prorrogação surgiu dos pés de Jovetic, do Olympiacos. O atacante cortou dois marcadores e bateu da entrada da área, mas o goleiro Terracciano fez a defesa.

Já nos 15 minutos finais da prorrogação, a Fiorentina quase chegou ao gol. Após cruzamento vindo do lado esquerdo, a bola passou por todo mundo e chegou em Ikoné. O atacante finalizou e parou em defesa de Tzolakis.

Com menos de cinco minutos para o fim dos 120 minutos, a estrela de El Kaabi brilhou. O meio-campista argentino Hezze cruzou para dentro da grande área e o camisa 9 marroquino se adiantou à zaga da Fiorentina, cabeceando de peixinho para levar a taça para a Grécia pela primeira vez.

A notícia Olympiacos vence Fiorentina e conquista título inédito da Conference League foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press.