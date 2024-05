Com ex-atacante do Atlético, Brasil tem nove jogadores entre os 100 mais valiosos do mundo

Com ex-atacante do Atlético, Brasil tem nove jogadores entre os 100 mais valiosos do mundo (Vinicíus Júnior em jogo pela Seleção Brasileira)

Com Savinho, ex-atacante do Atlético, o Brasil tem nove jogadores entre os 100 mais valiosos do mundo. O ranking é do CIES Football Observatory e foi divulgado nesta quarta-feira (29/5).

Segundo o estudo, o atleta mais caro do mundo é o meia Jude Bellingham, do Real Madrid. O inglês tem o passe avaliado em 280 milhões de euros, cerca de R$ 1,5 bilhão.

No top 5 também estão outros dois do clube espanhol: os atacantes Vinicius Junior e Rodrygo. Eles são os únicos que aparecem entre os 10 primeiros colocados na lista.

Um dos destaques do Girona-ESP na temporada, Savinho custaria 72 milhões, aproximadamente R$ 403 milhões. Os outros brasileiros na lista são o zagueiro Gabriel Magalhães, os volantes Douglas Luiz e Bruno Guimarães, e os atacantes Gabriel Martinelli, Endrick e João Pedro. Clique aqui e veja a lista completa.

Com exceção do último citado, todos foram convocados pelo técnico Dorival Júnior para o elenco da Seleção Brasileira na Copa América.

Os brasileiros mais valiosos do mundo

3º Vinicius Junior (Real Madrid): 240 milhões de euros

4º Rodrygo (Real Madrid): 220 milhões de euros

11º Gabriel Martinelli (Arsenal): 127 milhões de euros

25º Bruno Guimarães (Newcastle): 105 milhões de euros

44º Endrick (Palmeiras): 91 milhões de euros

62º Gabriel Magalhães (Arsenal): 80 milhões de euros

76º Douglas Luiz (Aston Villa): 74 milhões de euros

80º Savinho (Girona): 72 milhões de euros

99º João Pedro (Brighton): 65 milhões de euros

A notícia Com ex-atacante do Atlético, Brasil tem nove jogadores entre os 100 mais valiosos do mundo foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.