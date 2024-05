crédito: No Ataque Internacional

Ídolo do Cruzeiro, Alex é recebido por multidão em aeroporto antes de assinar com novo clube

Ídolo de Cruzeiro, Palmeiras e Fenerbahce, o ex-jogador e hoje treinador Alex foi recebido por uma multidão de fãs ao desembarcar em Antalya, no sul da Turquia. Ele assinou com o Antalyaspor e comandará a equipe turca na próxima temporada.

Alex recebeu um cachecol do Antalyaspor e festejou com os torcedores presentes. Em poucas palavras, o brasileiro agradeceu o carinho. “Só quero agradecer a recepção, feliz demais por estar na Turquia mais uma vez”, disse.

Ainda quando jogador, Alex fez história no futebol turco. Em oito temporadas pelo Fenerbahce, ele conquistou seis títulos, sendo três Campeonatos Turcos, duas Supercopas e uma Copa da Turquia.

Além de Fenerbahce, o brasileiro contou com passagens por Palmeiras, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo e Parma, da Itália.

Alex no cargo de treinador

Em sua curta carreira como técnico, o comandante de 46 anos dirigiu a equipe sub-20 do São Paulo, entre 2021 e 2022, e o Avaí, em 2023. Esta será a primeira experiência de Alex no comando técnico de um clube fora do Brasil.

