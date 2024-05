Ex-atacante do Atlético, Savinho coloca permanência no Girona em dúvida

Destaque da última edição do Campeonato Espanhol, Savinho colocou em dúvida a permanência no Girona na próxima temporada. Em entrevista publicada pelo Mundo Deportivo, o ex-atacante do Atlético revelou que o objetivo é disputar a Liga dos Campeões – o clube catalão ainda tem participação incerta no torneio.

“A Liga não é uma competição fácil, mas a minha adaptação tem sido fantástica. A temporada terminou, e vou sentar com o Girona e meu representante para saber se poderei jogar pelo time na próxima temporada da Liga dos Campeões”, declarou o ponta de 20 anos.

Temporada de destaque de Savinho na Espanha

Savinho marcou 11 gols e distribuiu 10 assistências em 41 partidas disputadas pelo Girona na temporada 2023/2024. Ele foi o maior assistente e o terceiro maior artilheiro da equipe, que terminou a LaLiga na terceira posição.

O ótimo desempenho de Savinho na Espanha rendeu a ele duas convocações para a Seleção Brasileira – a primeira em março de 2024, para amistosos contra Inglaterra e Espanha, e a segunda em maio, para a disputa da Copa América, em junho, nos Estados Unidos.

Savinho não deve continuar no Girona para 2024/2025. Ao que tudo indica, ele será jogador do Manchester City, gigante da Inglaterra, a partir de julho. O time treinado por Pep Guardiola acertou a contratação de Savinho em fevereiro, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano. Detentor de 12,5% dos direitos econômicos do atleta, o Galo deve lucrar com a transferência.

Situação de Girona

Classificado para a próxima edição da UEFA Champions League, o Girona, time sensação da Espanha na temporada 2023/24, deve romper com o Grupo City.

A equipe de Savinho pode adotar essa medida para jogar a Liga dos Campeões. É o que informa o jornal espanhol Relevo.

A medida será necessária justamente para que o Girona dispute a Champions, uma vez que o regulamento da UEFA proíbe dois times de um mesmo proprietário na competição. O Manchester City, da Inglaterra, é a principal equipe do grupo.

Sendo assim, o Girona estaria sujeito a uma alteração para que possa figurar pela primeira vez no maior torneio do futebol europeu.

A estrutura do Girona é dividida entre três proprietários. O Grupo City tem a maior fatia, com 47%. Já o empresário boliviano Marcelo Claure tem 35%.

O Girona Footbal Club, do irmão do técnico Pep Guardiola, tem 16%, e outros 2% são de sócios minoritários.

Conforme o jornal Relevo, o Girona promoverá uma reestrutuação em seu conselho de administração para participar da Champions. Essa mudança, no entanto, seria temporária.

