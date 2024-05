Copa Libertadores já tem 12 times classificados às oitavas de final; veja lista (Campeão da Libertadores receberá premiação de 23 milhões de dólares (R$ 115 milhões))

Ao fim desta terça-feira (28/5), 12 são os times garantidos nas oitavas de final da Copa Libertadores. Até 8 de junho (sábado), os 16 classificados serão conhecidos. Veja, a seguir, a lista das equipes que avançaram ao mata-mata do torneio continental.

Classificados às oitavas da Libertadores

Dos 12 clubes que já avançaram às oitavas da Libertadores, seis são brasileiros – destacados em negrito. Os outros seis pertencem à Bolívia, à Colômbia, ao Uruguai e à Argentina.

Atlético (Grupo G) Bolívar-BOL (Grupo E) Botafogo (Grupo D) Flamengo (Grupo E) Fluminense (Grupo A) Junior-COL (Grupo D) Nacional-URU (Grupo H) Palmeiras (Grupo F) Peñarol-URU (Grupo G) River Plate-ARG Grupo H) São Paulo (Grupo B) Talleres-ARG (Grupo B)

Vagas restantes

Restam, portanto, quatro vagas. No Grupo A, Cerro Porteño-PAR, Colo-Colo-CHI e Alianza Lima-PER disputam o espaço restante.

No Grupo C, o do Grêmio, as quatro equipes – The Strongest-BOL, Huachipato-CHI, Estuadiantes-ARG e o próprio tricolor – ainda têm chances de classificação e brigam por duas vagas.

No Grupo F, a situação do San Lorenzo-ARG é a mais confortável, embora Independiente del Valle-EQU e Liverpool-URU ainda estejam vivos na briga por um espaço.

O Grupo C será o último a ter a classificação definida. Isso porque a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) suspendeu os jogos do Grêmio por causa das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

A notícia Copa Libertadores já tem 12 times classificados às oitavas de final; veja lista foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha.