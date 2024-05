crédito: No Ataque Internacional

Copa Sul-Americana: veja times classificados às oitavas e aos playoffs (A exemplo da Libertadores, final da Copa Sul-Americana é disputada em jogo único desde 2019)

A fase de grupos da Copa Sul-Americana está chegando ao fim. Nesta terça-feira (28/5), a situação de algumas chaves foi definida. Veja, a seguir, os times já classificados às oitavas de final e aos playoffs.

Times classificados às oitavas

Classificam-se diretamente às oitavas de final apenas os líderes de cada grupo. Até o momento, quatro equipes estão garantidas na próxima fase – uma brasileira e três argentinas.

Belgrano-ARG (Grupo C) Corinthians (Grupo F) Lanús-ARG (Grupo G) Racing-ARG (Grupo H)

Times classificados aos playoffs

Os segundos colocados de cada grupo disputam os playoffs com os terceiros posicionados das oito chaves da Copa Libertadores. Os times que vencerem jogam as oitavas da Sul-Americana.

Por enquanto, apenas três equipes conhecem o destino.

Bragantino (Grupo H)

Cuiabá (Grupo G)

Racing (Grupo F)

Ordem de classificação indefinida

Há, ainda, os grupos que já conhecem as equipes classificadas, mas não para qual fase (oitavas ou playoffs).

No Grupo A, Always Ready-BOL e Independiente Medellín-COL ainda não sabem em qual posição vão encerrar a fase de grupos. O mesmo ocorre no Grupo B, entre Cruzeiro e Universidad Católica-EQU.

O Fortaleza, pertencente ao Grupo D, sabe que terminará a fase de grupos em primeiro ou segundo. O Boca Juniors-ARG e o Nacional Potosí-BOL ainda estão na jogada. O Athletico-PR, no Grupo E, também encerrará a participação na primeira etapa como líder ou vice-líder. Para que encabecem as respectivas chaves, uma vitória basta para os clubes brasileiros.

A notícia Copa Sul-Americana: veja times classificados às oitavas e aos playoffs foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha.