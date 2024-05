Chuteira banhada a ouro e mais: Neymar separa itens e promove leilão beneficente (Atacante da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, Neymar ainda se recupera de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo)

Por Felipe Bramucci – Marcada para 3 de junho (segunda-feira), no clube Monte Líbano, em São Paulo, a quarta edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr terá uma chuteira banhada a ouro como destaque.



O acessório de 18 quilates, com diamantes incrustados, foi confeccionado pelo designer Pedro Yossef, a partir de uma chuteira usada por Neymar em campo. O item será separado: um dos pés ficará com o participante vencedor do leilão e o outro em posse do próprio jogador.



O leilão inclui oportunidades de interagir com Neymar, como em uma partida de pôquer ou em uma visita a sua pista de kart particular em Mangaratiba (RJ). Além disso, será leiloado um encontro com o jogador em Riad, capital da Arábia Saudita, para assistir ao jogo do time de futebol Al Hilal em seu camarote pessoal.



Vivências com outras celebridades, também estão no catálogo. Estará à venda a chance de disputar uma partida de tênis com Ronaldo Fenômeno; um dia acompanhando os treinos do lutador do UFC Charles do Bronx e até mesmo um churrasco com direito a pagode na casa de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo.



O evento espera receber cerca de 800 participantes. Além de Neymar e sua irmã Rafaella Santos, o evento será apresentado por Adriane Galisteu, Roberto Justus e sua mulher, Ana Paula Siebert, Bruno Avelar (empresário e fundador de “O Poder do Network”), Carlinhos Maia, João Silva (filho do Faustão), Lívia Andrade, Luciana Gimenez, Patrícia Poeta, Rodrigo Faro, Silvia Abravanel e Tiago Leifert.



Todo o dinheiro arrecadado será destinado aos programas do Instituto Projeto Neymar Jr, que tem como objetivo “ampliar as oportunidades de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social”.



Em 2023, o atleta arrecadou mais de R$ 10 milhões no evento. Neste ano, o objetivo é superar a arrecadação anterior.

Lotes disponíveis para serem arrematados no leilão

Camisa do último jogo de Pelé autografada pelo Rei do Futebol;

Viagem aos Emirados Árabes e às exclusivas Ilhas Maldivas;

Camarote exclusivo no show de Eric Clapton no Allianz Parque;

Camisa especial da seleção brasileira autografada pelos jogadores do jogo em homenagem à Vinicius Jr.;

Hospedagem em Orlando, experiência com bastidores do Magic Kingdom e cruzeiro Disney;

Experiência no Grande Hotel de Araxá com o tenista Bruno Soares e ingressos para o US Open;

Experiência com o time do Flamengo e churrasco na casa do Léo Pereira;

Partida de pôquer com Neymar Jr.;

Desfile das campeãs no Camarote Quem;

Viagem de luxo para a Europa visitando Londres, Capri e Maiorca;

Experiência de treino com o lutador do UFC Charles do Bronx;

Dia especial no haras do cantor Eduardo Costa;

Camisa oficial do PSG autografada por Neymar Jr., Messi e Mbappé;

Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno na casa do jogador;

Campanha com Rodrigo Faro, Adriane Galisteu e Jojo Todynho por seis meses;

Camisa do Barcelona autografada por Messi, Suárez e Neymar;

Cruzeiro pelos Emirados Árabes;

Palestra com Thiago Nigro e ‘touro de ouro’ de Pablo Spyer;

Relógio Hublot King Power Bib Bang Miami 305 em ouro rosé oferecido por Faustão;

Experiência no kartódromo de Neymar com transporte de helicóptero;

Chuteira de Neymar Jr. banhada a ouro 18 quilates com pedras preciosas;

Camisa da seleção autografada por Pelé, Ronaldo e Neymar Jr.;

Assistir ao jogo do Al Hilal no camarote e encontro com o craque;

Lote surpresa oferecido por Neymar Jr.

A notícia Chuteira banhada a ouro e mais: Neymar separa itens e promove leilão beneficente foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.