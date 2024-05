crédito: No Ataque Internacional

Ábila compara Boca Juniors ao Cruzeiro: ‘É um Big Brother’ (Ramón Ábila defendeu o Cruzeiro entre 2016 e 2017)

“É um Big Brother!”. Essa é a forma como o atacante Ramón Ábila define a experiência de jogar no Boca Juniors e também no Cruzeiro. Em entrevista ao site infobae, o atleta de 34 anos, que hoje defende o Barracas Central, relembrou os tempos em que vestiu a camisa desses times.

Em sua comparação, Ramón Ábila destaca que tanto no Boca Juniors como no Cruzeiro, os torcedores acompanham intensamente o dia a dia dos jogadores e, por isso, a sensação é de ser vigiado constantemente, como se o jogador estivesse em um relaity show na TV.

“Encontrei [no Boca Juniors] um mundo que nunca imaginei, muito parecido com o do Cruzeiro, mas 24 horas por dia. É o Big Brother, você não pode nem ir ao mercado. Eu adorei, curti até na derrota”, destacou o atacante.

Se para Ábila defender Boca Juniors e Cruzeiro era uma situação favorável mesmo diante da pressão dos torcedores, o jogador destaca que viu companheiros reclamarem.

“Vi companheiros de equipe que ficaram abalados e disseram ‘quero sair do Boca’. Eles estavam sofrendo por causa de suas famílias e das críticas”, explicou.

Ábila no Cruzeiro

O argentino Ramón Ábila jogou no futebol brasileiro apenas pelo Cruzeiro. De junho de 2016 a julho de 2017, ele disputou 61 jogos e contabilizou 26 gols. Ele fez parte, inclusive, do elenco que conquistou a Copa do Brasil de 2017. Na competição mata-mata, participou de cinco jogos nas fases iniciais e anotou um gol.

Ábila deixou a Toca da Raposa depois do Cruzeiro não conseguir cumprir o acordo de pagamento de mais de US$8 milhões ao Huracán – US$4,2 milhões na compra de 50% dos direitos econômicos e mais US$4 milhões pela aquisição da outra metade.

Depois do Cruzeiro, Ábila jogou justamente pelo Huracán. Na sequência, defendeu Boca Juniors, Minnesota United, DC United, Colón e hoje está no Barracas Central.

