Ex de Militão, Karoline paga R$ 37 mil de aluguel; conheça o apartamento

Ex-esposa do zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, a influenciadora Karoline Lima revelou que paga R$ 37 mil de aluguel. Hoje, ela mora em um luxuoso apartamento em São Paulo.

Em uma declaração bem-humorada, Karoline mencionou que sua casa é “anêmica”, referindo-se ao uso predominante de cores neutras. Brancos, beges e tons pastel compõem os cômodos.

O apartamento foi descrito como “gigante” pela influenciadora. Não é apenas um espaço para Karoline, mas também um lar aconchegante para sua filha Cecília, de um ano, fruto do relacionamento com o jogador do Real Madrid.

O imóvel ainda tem uma enorme varanda com vista para um parque da cidade.

Pensão

Com salário estimado de R$ 6,5 milhões por mês no Real Madrid, o zagueiro Éder Militão, paga de pensão cerca de R$ 25 mil por mês para a filha Cecília. Ele também paga aluguel, escola e outras aulas para a filha.

