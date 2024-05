Empresário do técnico Marcelo Gallardo morre na Argentina (Juan Berros acompanhou a carreira de Marcelo Gallardo)

Morreu nesta segunda-feira (27/5) em Rosário, na Argentina, Juan Berros, empresário de Marcelo Gallardo, treinador do Al-Ittihad, e de Mariano Soso, técnico do Sport. O gestor se foi aos 70 anos em decorrência de problema respiratório.

Segundo o jornal argentino Tyc Sports, Berros estava internado em um hospital na cidade natal. Ainda de acordo com o diário, Gallardo deve viajar a Argentina para ir ao velório do amigo, quem o acompanhou durante toda a carreira como treinador, inclusive no comando do River Plate.

Diante da situação, o clube argentino emitiu nota de pesar: “O Club Atlético River Plate lamenta a morte de Juan Berros, que atuou como representante de Marcelo Gallardo durante seu ciclo como técnico do Clube, bem como de diversos jogadores de futebol que vestiram nossas cores ao longo dos anos. Berros foi uma pessoa muito importante no relacionamento de River com cada um deles, demonstrando sempre a melhor predisposição para promover um vínculo respeitoso, honesto e profissional”.

Mariano Soso também se deslocará ao país vizinho para acompanhar o velório de Berros. Ele retorna na quarta-feira (29/5), já em Goiânia, para comandar o Sport no duelo contra o Goiás, às 21h30, no Hailé Pinheiro, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A notícia Empresário do técnico Marcelo Gallardo morre na Argentina foi publicada primeiro no No Ataque por Sofia Cunha.