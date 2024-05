Ronaldo pode mudar de ideia em venda de clube: ‘Vontade de ficar’ (Ronaldo disse querer mais ficar do que vender o Real Valladolid)

Ronaldo Nazário pode ter mudado de ideia quanto à venda das ações do Real Valladolid. Ao menos foi o que ele deu a entender durante a celebração do acesso do clube à primeira divisão do Campeonato Espanhol.

Em entrevista à emissora de televisão Castilla y León, nesta segunda-feira (27/5), o ex-proprietário da SAF do Cruzeiro afirmou que, no momento, tem vontade de ficar no Valladolid.

“Agora quero mais ficar do que vender. Vou pensar em tudo antes de tomar uma decisão”. Ronaldo Nazário, acionista majoritário do Valladolid

O Valladolid conquistou o acesso de forma emocionante ao vencer o time B do Villarreal por 3 a 2, nesse domingo (26/5), no Estádio José Zorrilla. Os pucelas marcaram o segundo e o terceiro gol nos acréscimos da etapa final.

“Nunca tinha sofrido tanto num jogo, mas no final o objetivo foi alcançado. Sinto-me muito feliz pelo clube e pela cidade, que voltará para onde merece”, festejou Ronaldo.

Ronaldo sobre futuro do Valladolid: ‘Agora quero mais ficar do que vender’ (foto: Divulgação/Real Valladolid CF)

Três propostas

Em outra declaração à imprensa, Ronaldo revelou que tinha três propostas pelo Valladolid e tomaria “decisões oportunas”.

“Tenho três ofertas sérias em cima da mesa. Vou descansar uns dias e depois tomarei as decisões oportunas, porque temos várias coisas importantes”, frisou o ex-atacante de Barcelona e Real Madrid à rádio Cadena Ser.

O desejo inicial de se desfazer também do clube espanhol foi externado por Ronaldo em 29 de abril, na coletiva de anúncio da transferência de 90% das ações da SAF do Cruzeiro a Pedro Lourenço, sócio-proprietário dos Supermercados BH.

Valladolid pode ser campeão

Com 72 pontos, o Valladolid depende apenas de si para ser campeão da segunda divisão espanhola. Isso porque o Leganés, vice-líder, soma 71.

O clube de Ronaldo encara o Tenerife, às 13h30 de domingo (2/6), fora de casa. No mesmo dia e horário, o Leganés recebe o Elche. Os confrontos valem pela 42ª e última rodada de LaLiga Hypermotion.

O Valladolid tentará o quarto título do segundo escalão do futebol espanhol. A equipe é treinada por Paulo Pezzolano, ex-comandante do Cruzeiro. No elenco está o zagueiro/volante Lucas Oliveira, que defendeu a Raposa em 2022 e 2023.

Situação de Ronaldo no clube espanhol

Ronaldo é acionista majoritário do Valladolid desde setembro de 2018. Ele investiu 30 milhões de euros (R$ 141 milhões na época) na aquisição de 51% do clube. Posteriormente, aumentou o percentual para 72%.

Nas últimas seis temporadas, os Blanquivioletas estiveram na elite do Espanhol em quatro ocasiões: 16º em 2018/2019 (41 pontos), 13º em 2019/2020 (42 pontos), 19º em 2020/2021 (31 pontos) e 18º em 2022/2023 (40 pontos).

