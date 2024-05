crédito: No Ataque Internacional

Decisão da Copa Africana de futebol para amputados termina em pancadaria (Decisão da Copa Africana de futebol para amputados se transformou em pancadaria)

Da euforia para o tumulto. Após o apito final, em questão de segundos, a decisão da Copa Africana de futebol para amputados se transformou em pancadaria. Com dois gols de Mohamed Mubarak, Gana alcançou o título ao derrotar Marrocos por 2 a 1 nesta segunda-feira (27/5), em Cairo, na capital do Egito. El Mustapha Hliouat descontou.

Quando o árbitro encerrou a partida, atletas da Seleção de Gana correram para o gramado na intenção de comemorar a conquista. No entanto, a euforia foi cortada. Surgiram focos de conflitos e, em instantes, jogadores e comissões formaram a confusão generalizada.

Logo no início do vídeo, é possível ver um atleta ganês sendo derrubado. A correria e a troca de xingamentos também chama atenção. Alguns jogadores ainda tentaram ameaçar os adversários com a própria muleta. Alguns, é claro, preferiram não se envolver.

¡SURREALISTA!



La final de la Copa África de Amputados ha terminado con una batalla campal a muletazos entre marroquíes y ghaneses pic.twitter.com/TeuHhY0dcq — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) May 27, 2024

A notícia Decisão da Copa Africana de futebol para amputados termina em pancadaria foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.