Djonga surpreende ao escolher jogadores de Real e Borussia para defender o Atlético

Torcedor assumido do Atlético, o rapper Djonga surpreendeu ao escolher quais jogadores de Borussia Dortmund e Real Madrid ele contrataria para o time alvinegro. As equipes vão se enfrentar neste sábado (1º/6), no Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, a partir das 16h (de Brasília) pela final da Champions League.

O cantor recebeu desafio durante entrevista à TNT Sports: escolher apenas um jogador de cada time finalista para defender o Galo.

Qual jogador do Borussia foi escolhido por Djonga?

Do lado do Borussia, Djonga fez a escolha mais esperada: Marco Reus. Jogador de grande refino técnico, o meia-atacante alemão de 34 anos de despedida do clube após 12 anos. A final da Champions será a última partida dele com a camisa aurinegra.

“O Galo sempre está precisando de um meia. Estamos nos reestruturando, o Milito está fazendo um trabalho f***, mas acho que o meio-campo do Galo é sempre uma posição que falamos que ‘está faltando’ (um jogador)” Djonga, rapper atleticano

Qual jogador do Real foi escolhido por Djonga?

Djonga surpreendeu ao dizer qual jogador do Real Madrid ele contrataria para o Atlético. O rapper fugiu do óbvio e escolheu um atleta que não tem tantos holofotes como o atacante Vinícius Júnior ou os meio-campistas Toni Kroos e Jude Bellingham.

“Eu queria falar Vinícius Júnior, Rodrygo, mas o ataque do Galo já tem Paulinho, Hulk, Scarpa, Arana jogando praticamente de ponta. É até difícil pensar em alguém do Real para vir, porque o ataque do Real se destaca muito. Mas acho que eu chamaria o Rüdiger, para nos ajudar na zaga.” Djonga, rapper

Djonga e Atlético

Nascido em Belo Horizonte, Djonga é, hoje, um dos atleticanos mais famosos do país. O rapper constantemente demonstra sua paixão pelo clube em suas apresentações e, recentemente, foi homenageado com grafite no entorno da Arena MRV.

Borussia Dortmund x Real Madrid: onde assistir

Os direitos de transmissão da Champions League no Brasil são do SBT (TV aberta), da TNT (TV fechada) e da MAX (streaming).

