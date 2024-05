Thiago, ex-Cruzeiro, se despede de clube belga com título e artilharia do elenco

Thiago, ex-Cruzeiro, se despede de clube belga com título e artilharia do elenco (Ex-Cruzeiro, Thiago comemora gol do Brugge)

Atacante revelado pelo Cruzeiro, Thiago se despediu do Club Brugge nesse domingo (26/5), com direito a título do Campeonato Belga. Vendido ao Brentford, da Inglaterra, o centroavante foi destaque na 19ª conquista da liga nacional do clube de Bruxelas.

Thiago foi o terceiro maior artilheiro do Campeonato Belga desta temporada, com 18 gols. O ex-cruzeirense ficou atrás de Kévin Denkey, do Cercle Brugge, e Anders Dreyer, do Anderlecht. Eles fizeram 27 e 19 gols, respectivamente.

Em toda a temporada, Thiago disputou 55 jogos e marcou 29 gols, além de seis assistências. O camisa 99 terminou como o grande artilheiro do Club Brugge em 2023/2024.

Na próxima temporada, Thiago chega à badalada Premier League como reforço do Brentford. Nesta temporada, o clube do Oeste de Londres terminou o Campeonato Inglês na 16ª posição, duas acima da zona do rebaixamento, com 39 pontos.

Para contar com Thiago, de 22 anos, o Brentford desembolsou mais de 31 milhões de libras (aproximadamente R$ 202 milhões, na cotação atual). Ele assinou o contrato válido por cinco temporadas.

‘Milagre’ do Club Brugge na conquista do título

Na última rodada do Campeonato Belga, o Club Brugge empatou sem gols com o vizinho Cercle Brugge em jogo com suspense até o final.

Para ser campeão, o ‘Le Club’ precisava de um ponto na última partida para não ser mais alcançado pelos outros postulantes ao título: Union Saint-Gilloise e Anderlecht.

O drama foi até a reta final da partida, quando o Cercle Brugge marcou aos 38 minutos do segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento.

Com os demais resultados da rodada – vitória do Union Saint-Gilloise sobre o Genk por 2 a 0 e derrota do Anderlecht por 3 a 1 para o Royal Antwerp – , o Club Brugge terminou com um ponto de vantagem sobre o USG e quatro sobre o Anderlecht.

Este título é um milagre para o time de Bruxelas. Ao final da fase regular, em que todos os 18 times da Primeira Divisão se enfrentam, o Brugge tinha 19 pontos a menos que o Union Saint-Gilloise (70 contra 51).

Mas a divisão dos pontos nos playoffs entre os seis primeiros colocados e a série negativa do Union (quatro derrotas consecutivas) permitiram ao Brugge terminar com a taça.

