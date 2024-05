Ex-clube de ídolo do Cruzeiro soma 99 pontos, mas amarga vice e jejum de dez anos sem título ("Estamos orgulhosos de vocês", diz faixa aos jogadores do Fenerbahçe após vice-campeonato turco)

Ex-clube de Alex, ídolo do Cruzeiro, o Fenerbahçe completou dez anos sem vencer o Campeonato Turco. Apesar da alta pontuação e ter apenas uma derrota na competição, o Fener viu o rival Galatasaray levantar o título da temporada 2023/2024.

Em 38 rodadas, o Fenerbahçe somou 99 pontos. Foram 31 vitórias, seis empates e somente uma derrota, além de 99 gols marcados e 33 sofridos na campanha.

Já o Galatasaray faturou o título com 102 pontos – recorde no Campeonato Turco. Foram 33 vitórias, três empates e duas derrotas, com 92 gols marcados e 26 sofridos.

Conquista do Galatasaray

Este foi o 24º título do Campeonato Turco conquistado pelo Galatasaray, que se isolou como o maior campeão. Já o Fenerbahçe tem 19 taças da liga nacional.

O Galatasaray sonhava em selar o título há uma semana, em casa, diante do Fenerbahçe. No entanto, o clássico entre os dois maiores clubes do país terminou com a vitória dos visitantes por 1 a 0, adiando a definição do campeão para a rodada final.

Neste domingo (26/5), o Gala bateu o Konyaspor por 3 a 1 e confirmou a conquista. Já o Fener terminou a participação com goleada por 6 a 0 sobre o Istanbulspor.

