EFL Championship: veja o último promovido à Premier League (O Southampton ficou com a última vaga para a Premier League)

A EFL Championship, segunda divisão do Campeonato Inglês, definiu neste domingo (25/5) o último clube promovido à Premier League. O Southampton venceu o Leeds United por 1 a 0 na final dos playoffs e ficou com a vaga para a temporada 24/25 do torneio de elite do futebol inglês.

Na campanha, o Southampton terminou a disputa em quarto lugar na tabela, com 87 pontos, três a menos que seu adversário na final, o Leeds.

Com isso, se classificou aos playoffs, enquanto Leicester e Ipswich Town conquistaram o acesso direto para a Premier League. Na semifinal dos playoffs, superou o West Bromwich após empate sem gols na partida de ida e vitória por 3 a 1 na volta.

O Leeds passou pelo Norwich na semifinal, após empate sem gols e goleada por 4 a 0.

Grande decisão

Em jogo realizado no histórico estádio de Wembley, mais de 85 mil torcedores marcaram presença na vitória do Southampton. O gol do acesso foi marcado por Adam Armstrong ainda no primeiro tempo do duelo, aos 24 minutos.

A notícia EFL Championship: veja o último promovido à Premier League foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.