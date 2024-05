PSG vence Lyon e conquista a Copa da França na despedida de Mbappé crédito: No Ataque Internacional

PSG vence Lyon e conquista a Copa da França na despedida de Mbappé (PSG comemora a conquista da Copa da França ) O Paris Saint-Germain faturou a taça da Copa da França, neste sábado, ao vencer o Lyon, por 2 a 1, no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille. Dembelé e Fabian Ruiz fizeram para o time de Paris, enquanto Jake O’Brien marcou para o adversário.

A partida marcou a despedida de Kylian Mbappé do PSG. O francês já anunciou anteriormente que deixará o time parisiense ao fim da temporada. Assim, ele se despede do clube com 15 títulos.

No último fim de semana, a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique encerrou a participação no Campeonato Francês com vitória sobre o Metz. Nessa oportunidade, Mbappé não entrou em campo. A equipe do Parque dos Príncipes faturou a taça do Francês, de forma antecipada.

O Paris Saint-Germain abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. Nuno Mendes mandou a bola na área e Ousmane Dembelé apareceu bem pelo alto para cabecear ao gol e colocar os visitantes em vantagem. Já aos 34, Fabian Ruiz aproveitou a sobra da bola na área e mandou no canto esquerdo do goleiro para ampliar o placar.

O Lyon diminuiu aos dez minutos do segundo tempo. Rayan Cherki cobrou escanteio para dentro da área, Jake O’Brien subiu e cabeceou certeiro.

