Real Madrid empata com Betis na despedida de Kroos do Bernabéu

Com as atenções voltadas para a final da Champions League, o Real Madrid jogou em ritmo de treino contra o Bétis na despedida de Toni Kroos do Santiago Bernabéu, neste sábado (25), e ficou no empate em 0 a 0 pelo Campeonato Espanhol.

Já campeão nacional, o Real Madrid encerrou a competição com 95 pontos e agora foca na Liga dos Campeões da Europa. Os comandados de Carlo Ancelotti fazem a final da principal competição do continente contra o Borussia Dortmund no dia 1 de junho (sábado).

O duelo contra o Real foi o último da temporada do Bétis. A equipe alviverde terminou o Espanhol em sétimo lugar, com classificação garantida para a Conference League, a terceira competição europeia mais importante.

Chuteira especial para ocasião especial

Acostumado a usar sempre a mesma chuteira branca, Toni Kroos, que fez seu último jogo no Santiago Bernabéu, trocou de calçados. Ele usou um par dourado contra o Bétis.

Agora, Kroos tem apenas a final da Liga dos Campeões para disputar com a camisa do Real Madrid. Depois, pela seleção alemã, ele disputará a Eurocopa, em casa.

Real Madrid empata com o Betis

O Real Madrid foi para cima nos primeiros minutos e Vini Jr. quase abriu o placar duas vezes. Aos 12′, após uma bobeada da defesa visitante, o atacante brasileiro ficou com a bola dentro da área e bateu para grande defesa de Vieites. Aos 32′, quando Rodrygo cruzou rasteiro da direita e Vini finalizou de letra, o arqueiro voltou a brilhar e evitou o gol do Real.

O Betis equilibrou o jogo e chegou a marcar, mas o gol foi invalidado após uma longa revisão do VAR. Aos 34′, Bellerín cabeceou livre na área e mandou rente à trave. Em um momento de muita pressão, os visitantes marcaram com Johnny Cardoso, aproveitando rebote de Courtois. No entanto, após quatro minutos de checagem, o gol foi anulado por impedimento antes da rebatida do goleiro belga.

Bellerín evitou o gol do Real Madrid no início do segundo tempo. Aos 13′, Kroos cobrou escanteio fechado e Rudiger desviou de cabeça para o gol. A bola tinha endereço, mas Bellerín se esticou e afastou o perigo.

Courtois salvou o Real Madrid antes de ser substituído. Em um belo contra-ataque aos 16′, Ayoze Perez deixou Miranda em ótima posição, dentro da área, para finalizar. Ele bateu cruzado, forte, e Courtois se esticou para colocar para escanteio. Depois do lance, o goleiro belga saiu de campo para dar lugar a Kepa Arrizabalaga, que se despediu do Santiago Bernabéu.

Kroos quase marcou um golaço no final da partida, antes de uma despedida emocionante. Em uma cobrança de falta aos 40′, o meia alemão bateu com categoria, por cima da barreira, mas Vieites voou e fez linda defesa. No minuto seguinte, ele saiu foi substituído pela última vez no Bernabéu. O jogo parou e o alemão foi recebido pelos familiares – mais emocionados ainda – no banco de reservas.

Real Madrid 0 x 0 Betis

Real Madrid: Courtois (Kepa), Carvajal (Vázquez), Rudiger, Nacho (Militão) e Mendy, Kroos (Ceballos), Camavinga (Modric), Valverde e Bellingham, Rodrygo e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Betis: Vieites, Sabaly, Sokratis e Visus, Miranda, Johnny, Marc Roca e Bellerín, Rodri (Altimira), Ayoze e Willian José (Ez Abde). Técnico: Manuel Pellegrini.

Cartões Amarelos: Nacho, Carvajal (RMA); Sokratis, Sabaly (BET)



Competição: Campeonato Espanhol – 38ª rodada

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha

Data e horário: 25 de maio de 2024 (sábado), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos



