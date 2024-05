Leverkusen conquista a Copa da Alemanha três dias após perder temporada perfeita (Bayer Leverkusen comemora a conquista da Copa da Alemanha)

O Bayer Leverkusen venceu o Kaiserslautern por 1 a 0 e é campeão da Copa da Alemanha. A final foi disputada neste sábado (25) no Estádio Olímpico de Berlim. Granit Xhaka marcou o gol do título. O jogada aconteceu aos 15 minutos do 1º tempo.

O Leverkusen conquistou a sua segunda Copa da Alemanha da história. A primeira havia sido em 1993 contra o Hertha Berlin.

Duelo de opostos: O Kaiserslautern terminou a temporada em 13º na segunda divisão do Alemão. O time não disputa a série principal desde 2012. Já o Bayer fez uma campanha histórica com título invicto na Bundesliga.

A sequência de 51 jogos sem derrotas do Leverkusen foi quebrada pelo Atalanta na final da Liga Europa. Os alemães perderam por 3 a 0 e ficaram sem chances de encerrar o ano com uma tríplice coroa.

O Kaiserslautern tentou surpreender com um início ofensivo. A primeira finalização da partida foi de Hanslik, obrigando Hradecky a trabalhar cedo com boa defesa.

Os atuais campeões alemães logo se organizaram e passaram a ter o domínio da bola até abrir o placar. Depois do gol, o Bayer preferiu controlar o resultado com troca de passes em vez de aumentar a vantagem.

A expulsão de Kossounou ainda na primeira etapa animou o Kaiserslautern. A reação imediata do time foi buscar o empate, que quase aconteceu nos acréscimos.

Com um a menos, Xabi Alonso voltou para o segundo tempo com mais cautela e reforçou a defesa. O jogo ficou mais equilibrado com chances reais do Kaiserslautern empatar, diminuindo a diferença na porcentagem de posse de bola e no número de finalizações. Hradecky foi acionado e fez defesas importantes para segurar o resultado.

Foi a vez do Leverkusen jogar no contra-ataque. Os campeões seguraram a pressão criada pelo time de branco e voltaram a ganhar força na reta final. O Bayer teve chances de matar o jogo, mas viu seus jogadores se enrolarem com a bola dentro da área, inclusive com Frimpong escorregando em dois lances diferentes.

Kaiserslautern 0 x 1 Bayer Leverkusen

Kaiserslautern: Krahl; Zimmer, (Touré) Tomiak, Elvedi e Puchacz; Raschl (Klement), Kaloc e Ritter; Zolinski (Tachie), Redondo (Opoku) e Hanslik (Ache). Técnico: Friedhelm Funkel.

Leverkusen : Hradecky; Kossounou, Tah e Tapsoba; Frimpong (Tella), Andrich, Xhaka e Grimaldo (Hincapié); Hofmann (Adli), Wirtz (Hlozek) e Schick (Stanisic). Técnico: Xabi Alonso.

Gol: Xhaka, do Leverkusen, aos 15 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos : Kossounou (Leverkusen, aos 2′ e aos 43′ do 1º T), Elvedi (Kaiserslautern, 41′ do 2º T), Tomiak (Kaiserslautern, 50′ do 2º T)

Cartão vermelho: Kossounou (Leverkusen)

Data e horário: 25 de maio de 2024, às 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha

Árbitro: Bastian Dankert

Assistentes: René Rohde e Marcel Unger

VAR: Holger Henschel

