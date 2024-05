Confronto entre torcidas de Lyon e PSG termina com feridos e ônibus incendiado (Torcedores de Lyon e PSG se confrontaram antes da final da Copa da França)

Torcedores de Lyon e Paris Saint-Germain se confrontaram antes da final da Copa da França, neste sábado (25/5), em uma rodovia em Pas-de-Calais.

De acordo com a prefeitura de Pas-de-Calais, 20 pessoas ficaram feridas na briga entre as torcidas. Um ônibus que transportava torcedores do Lyon foi incendiado na confusão.

A briga começou quando dois ônibus de torcedores do Lyon entraram no caminho exclusivo para a torcida do PSG.

Cerca de 100 torcedores participaram do confronto que interditou a estrada que leva a Lille, local da final da Copa da França.

Ainda segundo a prefeitura, após a intervenção da polícia, os torcedores envolvidos nas cenas de violência foram excluídos do jogo.

En un peaje cerca de Lille, donde se juega la final de la Copa de Francia, han coincidido las aficiones del O. Lyon y del PSG.

Un autobús de aficionados del Lyon ha sido quemado.

Hay quien pide cancelar la final.pic.twitter.com/7CVKz2kRCK — GRADA B pro (@GradaBpro) May 25, 2024

**Fransa Futbol

Lyon deplasman?nda PSG otobüsleri otoban gi?elerinde Lyon sald?r?s?na u?rad?



pic.twitter.com/gc8gfSKfr9 — Selim Atalay (@SelimAtalayNY) May 25, 2024

PSG ve Lyon taraftarlar? birbirine girdi.



Bu insanlar yerlere çöp bile atm?yordu bir ara. Ne oldu da böyle oldular?pic.twitter.com/TAprI7Kq3B — Dr. Ali Demirdas (@DrDemirdasEn) May 25, 2024

A notícia Confronto entre torcidas de Lyon e PSG termina com feridos e ônibus incendiado foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.