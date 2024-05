Torcedor retira aposta a 15 minutos do fim de jogo e perde chance de se tornar milionário (Galês Ethan Conway ganharia mais de R$ 5 milhões se mantivesse aposta em vitória do United por 2 a 0)

Um apostador galês perdeu a oportunidade de ganhar o equivalente a R$ 5,3 milhões em uma partida na Premier League. Ele optou pela ‘saída de segurança’, sugerida pela casa de apostas, 15 minutos antes dos resultados dos jogos e embolsou apenas R$ 32,5 mil.

Ethan Conway, morador da cidade galesa Mountain Ash, apostou em três resultados combinados na última rodada final da Premier League, no domingo passado (19/5). Ele marcou vitórias do Manchester United sobre o Brighton por 2 a 0; do Liverpool sobre o Wolverhampton por 2 a 0; e do Tottenham sobre o Sheffield United por 3 a 0.

As partidas terminaram exatamente com esses placares. No entanto, quando o United fez o primeiro gol, com Dalot, Ethan decidiu pela saída de segurança a 15 minutos do fim do jogo. Pouco depois, aos 43 do segundo tempo, os Red Devils ampliaram e definiram o placar por 2 a 0 com Hojlund.



Em entrevista ao jornal Wales Online, Ethan comentou a sensação de quase ter se tornado milionário.

“Eu estava cogitando um carro novo, uma casa nova, mas a história é diferente agora. Minha família e meus amigos também não acreditaram. Mas eles estão felizes por eu ter ganhado os cinco mil libras (R$ 32,5 mil)”, contou.

