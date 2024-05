Manchester United vence o City em Wembley e é campeão da Copa da Inglaterra (Manchester United é campeão da Copa da Inglaterra)

O Manchester United é campeão da Copa da Inglaterra! Neste sábado (25/5), o time comandando por Erik ten Hag o Manchester City, de Guardiola, em Wembley, por 2 a 0, e ficou com o título. Os gols foram marcados por Alejandro Garnacho e Kobbie Mainoo, dois jovens revelados pelas categorias de base do clube. J. Doku descontou para o City, já quase no fim do jogo.

Essa foi a 13ª vez que o Manchester United conquistou a Copa da Inglaterra, o campeonato de futebol mais antigo do mundo. Agora, os Red Devils têm apenas um troféu a menos que o Arsenal, maior campeão do torneio.

A conquista da Copa da Inglaterra também garantiu uma vaga ao Manchester United na Liga Europa. Essa era a única chance de os Red Devils se classificarem para uma competição europeia, já que terminaram o Campeonato Inglês apenas na oitava colocação.

O jogo

O Manchester United abriu o placar aos 29 minutos, quando Garnacho recebeu lançamento do campo de defesa e contou com uma falha grotesca de Gvardiol. O zagueiro não viu o goleiro Ortega deixar a meta para tentar afastar o perigo e recuou de cabeça para o seu companheiro, entregando a bola de bandeja para o atacante argentino estufar as redes.

Empolgado com o primeiro gol, o Manchester United foi para cima. Assim, chegou ao segundo pouco depois, quando Garnacho novamente recebeu passe longo, deixou Rashford na cara do gol e viu o inglês completar de primeira. O árbitro, no entanto, marcou impedimento.

Ainda assim, o Manchester United conseguiu ampliar o placar antes do intervalo. Mais uma vez Garnacho rececebeu pela direita e tocou para Bruno Fernandes, que, por sua vez, deu um passe magistral para Kobbie Mainoo bater no contrapé do goleiro. 2 a o para os Red Devils.

Na etapa complementar o Manchester City foi com tudo para cima do adversário em busca do empate, mas o United se manteve sólido na defesa e contragolpeou, aproveitando os espaços deixados na defesa.

De tanto insistir, o Manchester City acabou descontando no apagar das luzes, aos 42 minutos do segundo tempo, quando Doku levou para o meio e bateu forte, da entrada da área, no cantinho, contando com falha do goleiro Onana para botar fogo no jogo.

A tentativa de reação ficou por aí, já que os comandados de Pep Guardiola não conseguiram encontrar outro gol.

