Daniel Alves quebra silêncio sobre 'fuga' de Barcelona

Ao que tudo indica, Daniel Alves pretende deixar Barcelona para trás. Nessa sexta-feira (24/5), o ex-jogador da Seleção Brasileira falou sobre o assunto após comparecer ao Tribunal de Barcelona para cumprir a lei de sua liberdade condicional.

Abordado por jornalistas, Alves comentou sua reconciliação com Joana Sanz e a mudança com a esposa para Terenife. Em vídeo publicado pela imprensa espanhola, o ex-atleta aparece com um pequeno sorriso no rosto. “Só existe uma vida”, disse brevemente.

Recentemente, a modelo compartilhou fotos do novo lar em suas redes sociais e agradeceu a um agente imobiliário pela ajuda na aquisição. Na foto, ela segura um cartão que diz: “Aqui começa sua nova vida”.

Na postagem, não há menções ao esposo Daniel Alves. Os dois continuam juntos depois da soltura do ex-jogador, que ficou preso durante um ano e dois meses por agressão sexual a uma jovem em uma balada em Barcelona, na noite de 30 de dezembro de 2022.

Caso Daniel Alves

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual a uma jovem. Além disso, terá de cumprir mais cinco anos de liberdade vigiada e pagar indenização de 150 mil euros (R$ 798 mil, na cotação da época) e as custas do processo.

A Justiça deu a liberdade provisória com o pagamento da fiança. Condenado em primeira instância, Daniel Alves recorreu, assim como o Ministério Público. O Ministério Público espanhol pedia nove anos de prisão ao atleta. Já a defesa da vítima solicitava a pena máxima para o crime, de 12 anos.

A juíza Isabel Delgado, responsável pela sentença, ainda ordenou que Daniel Alves fique afastado da vítima por nove anos.

