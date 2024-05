Girona superou pontuação de galácticos do Real Madrid e ‘igualou’ campeão da Premier League (Girona terminou Campeonato Espanhol na terceira posição)

O Girona encerrou o Campeonato Espanhol com goleada por 7 a 0 sobre o Granada, nessa sexta-feira (24/5), no Estadi Montilivi. Com o resultado, o time catalão foi a 81 pontos em La Liga, na terceira posição – 25 vitórias, sete empates e cinco derrotas.

O ucraniano Artem Dovbyk marcou três gols e chegou a 24 no Espanhol, reassumindo a artilharia geral. Ele ainda pode ser ultrapassado pelo norueguês Alexander Sorloth, do Villarreal, que enfrenta o Osasuna neste sábado (25/5), às 9h (de Brasília).

Embora tenham resultado em campanha impressionante, os 81 pontos do Girona dificilmente seriam suficientes para o título espanhol. Vencedor em 2023/24, o Real Madrid soma 94 e pode alcançar 97 em caso de vitória sobre o Betis na 38ª rodada.

Houve ocasiões em que o ganhador da Liga chegou a incríveis 100 pontos, casos do Real Madrid em 2011/12 e do Barcelona em 2012/13. Já o Atlético de Madrid, terceira força no país, sagrou-se campeão com 90 pontos em 2013/14 e 86 em 2020/21.

Girona superou galácticos do Real Madrid

Uma curiosidade é que o Girona em 2023/24 somou mais pontos que o Real Madrid na era dos “galácticos”. O elenco que tinha Ronaldo, Figo, Zidane, Beckham, Raúl e Roberto Carlos ganhou o Espanhol em 2002/03, com 78.

A vantagem do time merengue foi “apertada”, visto que a Real Sociedad, vice-campeã, ficou na cola, com 76. Já o Barcelona, que amargava um período de “seca” no campeonato, terminou em sexto, com 56.

Ronaldo marcou 23 gols no Campeonato Espanhol e fechou como vice-artilheiro. O goleador foi o holandês Roy Makaay, do Deportivo La Coruña, com 29.

Igualou campeão da Premier League

Assim como o Campeonato Espanhol, a Premier League teve o “sarrafo” elevado em razão da força do Manchester City. Em 2023/2024, os comandados de Pep Guardiola contabilizaram 91 pontos, dois a mais que o vice-campeão Arsenal.

Todavia, houve ocasiões em que o campeão não precisou de aproveitamento “nas alturas”. Em 2015/26, o Leicester City faturou o Campeonato Inglês de maneira confortável com os mesmos 81 pontos somados pelo Girona em La Liga de 2023/24.

No embalo de Jamie Vardy, autor de 24 gols, e de Riyad Mahrez, com 17, o Leicester registrou 23 vitórias, 12 empates e apenas três derrotas. O Arsenal, segundo colocado, obteve 71 pontos, enquanto o City, em quarto, fez 66.

E se fosse no Brasileirão?

No Brasileirão, os 81 pontos do Girona garantiriam grande parte nos pontos corridos. Desde 2006, quando a competição passou a ter 38 rodadas, somente Flamengo, em 2019 (90 pontos), e Atlético, em 2021 (84), estiveram acima do patamar.

Em 2015, o Corinthians finalizou a Série A com 81 pontos – 12 a mais que o vice-campeão Atlético. Quanto ao restante, o Cruzeiro de 2014 e o Palmeiras em 2016 e 2018 chegaram mais perto com 80 pontos.

Números do Girona

O Girona detém o segundo melhor ataque do Campeonato Espanhol, com 85 gols. Um dos principais nomes da equipe é o atacante Savinho, ex-Atlético, autor de nove gols e dez assistências em 37 partidas na Liga.

Quem também balançou a rede nove vezes, mas em 31 jogos, é o uruguaio Christian Stuani, considerado “reserva de luxo” de Artem Dovbyk. O veterano de 37 anos está em sua sétima temporada no Girona, pelo qual acumula 130 gols em 248 presenças.

A participação histórica em La Liga do clube que até então só conquistou títulos de divisões inferiores na Espanha rendeu vaga direta na fase de grupos da Champions League 2024/25.

