Rebaixamento na Europa foi definido por critério inusitado (Lorient foi rebaixado no Campeonato Francês pelo quinto critério de desempate )

A última rodada do Campeonato Francês reservou bastante emoção para os torcedores de Lorient e Metz. As duas equipes entraram em campo no último domingo (19/5) lutando contra o rebaixamento – mas só uma obteve sucesso.

Antes do início da rodada, o Metz, 16º, tinha vantagem de três pontos em relação ao Lorient, 17º (29 contra 26). Além disso, também tinha vantagem de sete gols de saldo, que é o primeiro critério de desempate do torneio.

Para escapar do rebaixamento, então, o Lorient teria que ganhar o seu jogo e reverter a desvantagem no saldo. Por exemplo: vencer por 6 a 0 e o Metz perder por 2 a 0.

Como foi a última rodada?

O resultado do Metz ocorreu. A equipe enfrentou o campeão Paris Saint-Germain e perdeu por 2 a 0, resultado que foi construído ainda na primeira etapa do duelo disputado Stade Saint-Symphorien.

O Lorient esteve próximo de completar a missão. O time venceu o lanterna Clermont por 5 a 0 Stade du Yves Allainmat, igual o Metz na pontuação e acabou com a vantagem no saldo de gols.

Como o rebaixamento foi definidio?

Com o fim das partidas, foi preciso utilizar o livro de regras do Campeonato Francês para definir qual equipe seria rebaixada diretamente – já que o 16º disputa um playoff com um clube vindo da Segunda Divisão.

As duas equipes haviam empatado no saldo de gols: -23 para cada. O critério seguinte foi o confronto direto.

Novamente um empate. No primeiro turno, o Lorient venceu o Metz fora de casa por 2 a 1. No segundo, o Metz deu o troco e ganhou por 3 a 2.

Próximo passo, diferença de gols no confronto direto: 0 a 0 e mais um empate. Assim como ocorreu no critério seguinte, que é o número de gols marcados no confronto direto: 4 a 4.

Foi-se, então, para o quinto critério de desempate, que é quantidade de gols marcados fora de caso no confronto direto. Foi ai que o Metz levou vantagem, já que balançou as redes três vezes quando visitou o Lorient, que marcou duas vezes na casa do adversário.

