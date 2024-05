Manchester City x Manchester United: onde assistir, horário e escalações pela final da FA Cup (Manchester United e Manchester City farão clássico pela final da FA Cup)

A final da FA Cup, a Copa da Inglaterra, será disputada entre dois grandes rivais, que fazem um dos principais clássicos do país europeu. Manchester City e Manchester United se enfrentam no Estádio Wembley, em Londres, capital inglesa, a partir das 11h (de Brasília), para definir o campeão da competição de futebol mais antiga do mundo.

Segundo maior campeão do torneio, o United vai em busca do 13º título, que o deixaria mais próximo de alcançar o líder Arsenal, que já ergueu a taça da FA Cup 14 vezes. O City, atual campeão, é o sexto clube que mais venceu a competição.

Caso ganhe do United, o time treinado pelo espanhol Pep Guardiola alcançará o Tottenham na quinta colocação da lista de maiores vencedores. Além disso, atingirá recorde: será a primeira vez que um time vence Premier League e Copa da Inglaterra em duas temporadas consecutivas.

Em caso de empate no tempo regulamentar da final, haverá prorrogação. Se persistir a igualdade, a definição do título ocorrerá nos pênaltis.

Manchester City x Manchester United na final da FA Cup: onde assistir

A decisão da FA Cup entre Manchester City e Manchester United passará ao vivo na ESPN (TV fechada) e na Star+ (streaming).

Prováveis escalações de Manchester City x Manchester United

Manchester City

Embalado pelo título da Premier League conquistado no domingo (19/5), após vitória por 3 a 1 sobre o West Ham, no Etihad Stadium, em Manchester, o técnico Pep Guardiola vai em busca da terceira FA cup pelo City. Ele venceu as edições de 2018/2019 e 2022/2023. Caso ganhe do United, o espanhol conquistará o 18º título pelo clube inglês.

O treinador tem apenas um desfalque confirmado para a final da Copa da Inglaterra. Trata-se do goleiro brasileiro Ederson, titular da equipe, que se recupera de fratura sofrida na cavidade ocular direita do rosto e não vai para o jogo. Ele, inclusive, foi cortado dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa América. O técnico Dorival Júnior chamou Rafael, do São Paulo, para substituí-lo.

O goleiro Stefan Ortega será o substituto de Ederson contra o United. O espanhol já disputou 19 partidas nesta temporada, quando Pep não teve o brasileiro à disposição por lesões ou decidiu poupá-lo.

Provável escalação do Manchester City: Stefan Ortega; Kyle Walker, Manuel Akanji, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne e Phil Foden; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Manchester United

O United chega pressionado à final da FA Cup. A equipe fez campanha decepcionante na Premier League – ficou apenas em oitavo lugar, sem vaga em nenhuma competição europeia.

O técnico holandês Erik Ten Hag tem quatro desfalques confirmados por lesão: o zagueiro inglês Harry Maguire, o laterais-esquerdos Luke Shall (inglês) e Tyrell Malacia (holandês) e o meia inglês Mason Mount. Além deles, há duas dúvidas, também por contusão: o zagueiro sueco Victor Lindelof e o meia inglês Mason Mount e o atacante francês Anthony Martial.

Provável escalação do Manchester United: André Onana; Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martínez e Diogo Dalot; Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes e Scott McTominay; Alejandro Garnacho e Amad Diallo. Técnico: Erik Ten Hag

A notícia Manchester City x Manchester United: onde assistir, horário e escalações pela final da FA Cup foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.