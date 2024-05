Barcelona x Lyon pela final da Champions League Feminina: onde assistir, data e horário (O Barcelona almeja o terceiro título da Champions League, enquanto o Lyon briga pela nona conquista)

Final de Champions League! Barcelona e Lyon brigam pelo taça do torneio continental neste sábado (25/5), a partir das 13h, no Estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. Veja onde assistir ao jogo decisivo e mais informações.

Ambas as equipes encerraram a fase de grupos na liderança das respectivas chaves. No topo do Grupo A, com 16 pontos, o Barcelona venceu cinco partidas e empatou uma. O Lyon, líder do Grupo B, com 14 tentos, triunfou em quatro oportunidades e empatou em duas.

No mata-mata, as comandadas pelo técnico Jonatan Giraldez deixaram para trás Brann e Chelsea. Enquanto isso, as atletas lideradas por Sonia Bompastor eliminaram Benfica e PSG.

Barcelona x Lyon: onde assistir

Na TV fechada, a TNT transmite a decisão da Liga dos Campeões Feminina. No streaming, o Max (antigo HBO Max) e a Dazn veiculam o confronto entre Barcelona e Lyon.

Barcelona x Lyon: prováveis escalações

Barcelona: Cata Coll; Lucy Bronze, Irene Paredes, Ingrid Engen e Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Keira Walsh e Alexia Putellas; Graham Hansen, Salma Paralluelo e Fridolina Rolfö.

Técnico: Jonatan Giraldez.

Lyon: Christiane Endler; Ellie Carpenter, Wendie Renard, Vanessa Gilles e Salma Bacha; Damaris Egurrola, Lindsey Horan e Danielle van de Donk; Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani e Melchie Dumornay.

Técnica: Sonia Bompastor.

A notícia Barcelona x Lyon pela final da Champions League Feminina: onde assistir, data e horário foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.