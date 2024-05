Fim da ‘mesma linha’ no impedimento? Nova regra deve ser discutida (Nova regra de impedimento deve ser discutida em breve)

O plano de mudar a regra da lei de impedimento deu um novo passo e deve chegar à International Football Associaton Board (Ifab) em breve. A ideia pode representar uma alteração significativa no futebol caso seja chancelada.



A proposta sugerida pelo ex-técnico do Arsenal Arséne Wenger foi aprovada nos testes realizados em jogos de divisões inferiores da Europa. De acordo com o jornal “The Times”, a nova orientação será apresentada à Ifab, órgão que regula as regras do futebol.



A “nova regra” elimina o conceito que chamamos de “mesma linha” em lances de impedimento. Assim, o árbitro só vai determinar infração quando o corpo do atacante estiver completamente à frente do defensor. Ou seja, em lances que alguma parte do corpo estiver na “mesma linha”, a jogada seguirá sem interferência da arbitragem.



A regra de impedimento, hoje, funciona da seguinte forma: qualquer parte do corpo é suficiente para a paralisação do lance ?exceto braços e mãos. A intenção da nova proposta é reduzir o número de impedimentos e detectá-los de forma mais simples.

O plano de Wenger foi apresentado no segundo semestre de 2023 e foi apelidado de “regra da luz do dia”. O ex-treinador trabalha como chefe de desenvolvimento global de futebol da Fifa.



De acordo com o “The Athletic”, um dos testes foi realizado em jogos no sub-18 na Itália. Outros testes aconteceram ainda em competições de base na Holanda e Suécia.



A proposta é vista como vantajosa para os atacantes, que podem se beneficiar com a possível alteração na regra. Porém, ainda não há indicativos que a mudança possa ser aplicada em breve ou se a ideia será rejeitada, como já aconteceu com outras recomendações.

‘99% dos gols anulados seriam validados’

Em entrevista ao UOL em setembro do ano passado, o ex-árbitro, comentarista e professor da FGV Renato Marsiglia comentou sobre a possibilidade de mudança da regra.



“Não vai ser impedimento se o jogador tiver uma parte do seu corpo tocando no corpo do adversário. Segundo o que o Arséne Wenger está lutando, não seria mais impedimento uma perna do jogador na mesma linha de um defensor, inverte o conceito atual. No conceito atual, qualquer parte à frente está impedido. Agora, seria o contrário”, explicou Renato.

Qual é a grande vantagem disso aqui? 99% dos gols anulados seriam validados. E mais: facilita o VAR. Hoje, se tem duas linhas, aqui só vai ter uma linha Renato, ex-árbitro, sobre nova regra do impedimento

A notícia Fim da ‘mesma linha’ no impedimento? Nova regra deve ser discutida foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress.