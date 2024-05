crédito: No Ataque Internacional

Barcelona anuncia demissão de Xavi e encaminha acordo com novo técnico

O Barcelona informou nesta sexta-feira (24) que Xavi Hernández não comandará o time a partir da próxima temporada. O último jogo do comandante – que deve ser substituído por Hansi Flick – será neste domingo (26/5), contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol.

“O Barcelona agradece a Xavi pelo seu trabalho como treinador, bem como pela sua carreira inimitável como jogador e como capitão da equipe, e deseja a ele todo o sucesso futuro no mundo”, diz o trecho do comunicado do Barcelona

O presidente Juan Laporta se reuniu com Xavi na Cidade Esportiva Joan Gamper para comunicar a decisão. O encontro contou ainda com o vice-presidente Rafa Yuste, o diretor esportivo Anderson Luís de Sousa, Deco, Óscar Hernández e Sergio Alegre.

A decisão causa nova reviravolta no comando da equipe catalã em poucos meses. Em janeiro deste ano, Xavi comunicou que sairia ao final da temporada, mas voltou atrás e informou sua permanência por mais um ano. O Barça, agora, optou pela saída do técnico.

O clube afirmou ainda que o anúncio da próxima comissão técnica acontecerá “nos próximos dias”. Xavi tinha contrato com o clube catalão até junho de 2025.

Substituto de Xavi

O favorito ao posto é o alemão Hansi Flick. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o anúncio deve acontecer já na próxima segunda-feira (27/5).

Flick assinará com o clube blaugrana por uma temporada. O contrato poderá ser estendido por mais um ano caso metas sejam atingidas.

