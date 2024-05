Paquetá pode ser suspenso por até 10 anos do futebol, diz jornal (Lucas Paquetá foi acusado pela FA por envolvimento em manipulação relacionada a apostas)

Indiciado nesta quinta-feira (23/5) pela Football Association (FA) inglesa por má conduta relacionada a apostas esportivas, Lucas Paquetá pode ser suspenso do futebol por até 10 anos, segundo o jornal inglês Daily Mail.

“Uma grande proibição é inevitável se ele for considerado culpado de alguma das acusações”, diz o jornal sobre o atacante do West Ham.

Paquetá pode se juntar a Kynan Isaac. Em outubro de 2022, o ex-zagueiro foi suspenso pela FA de todas as atividades relacionadas ao futebol até abril de 2034 por receber deliberadamente um cartão amarelo quando atuava pelo Southern League, em novembro de 2021.

Segundo a FA, Isaac influenciou o mercado de apostas, não forneceu registros telefônicos e permitiu 347 apostas em partidas entre agosto 2016 e novembro de 2021.

O caso Paquetá

Paquetá teria forçado o recebimento de cartões em quatro partidas, com o objetivo de beneficiar o mercado de apostas. Ele foi, portanto, acusado de quatro violações da Regra E5.1. As partidas seriam contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa em 12 de março de 2023; Leeds United em 21 de maio de 2023; e Bournemouth em 12 de agosto de 2023.

“Alega-se que ele procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas pudessem lucrar”, disse a FA em nota oficial.

No Instagram, o brasileiro alegou ser inocente e disse estar surpreso com a acusação. Paquetá publicou que está contribuindo com as investigações. Convocado por Dorival Júnior para a disputa da Copa América, o atacante tem até o dia 3 de junho para prover uma resposta para as acusações.

A notícia Paquetá pode ser suspenso por até 10 anos do futebol, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque.