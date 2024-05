crédito: No Ataque Internacional

Não é Vini Jr e nem Neymar: veja o brasileiro em atividade com mais gols em La Liga

Não é Vini Jr e nem Neymar: veja o brasileiro em atividade com mais gols em La Liga (Willian José fez gol em cobrança de falta pelo Betis contra o Rayo Vallecano)

Vini Jr foi um dos protagonistas do Real Madrid na conquista de La Liga em 2023/24 ao marcar 15 gols em 25 jogos. Na conquista em 2021/22, o brasileiro também se mostrou decisivo ao balançar a rede 17 vezes em 35 partidas. Já Neymar teve peso importante para o Barcelona campeão em 2014/15 (22 gols em 33 jogos) e 2015/16 (24 gols em 34 jogos).

Os números dos atacantes revelados no Flamengo e no Santos são bastante positivos, mas outro brasileiro em atividade tem mais gols na primeira divisão do Campeonato Espanhol. Trata-se de Willian José, de 32 anos, que defende atualmente o Betis e passou por Real Madrid, Zaragoza, Las Palmas e Real Sociedad.

Em sua 10ª participação na elite espanhola, Willian José acumula 81 gols em 266 jogos. Entre os jogadores que ainda atuam profissionalmente, nenhum brasileiro marcou tanto quanto o camisa 12 do Betis. No ranking geral que tem Ronaldo Fenômeno como líder, com 117, o ex-centroavante de São Paulo e Santos é o sexto colocado.

Neymar é o oitavo da lista, com 68 gols em 123 apresentações a serviço do Barcelona. Já Vini Jr contabiliza 50 tentos em 175 partidas pelo Real Madrid, ocupando o 15º lugar.

Willian José, atacante do Betis (CRISTINA QUICLER / AFP)

Brasileiros com mais gols na primeira divisão da Espanha*

Números pesquisados em OGol

1. Ronaldo Fenômeno – 117 gols em 164 jogos – clubes: Barcelona (1996/97) e Real Madrid (2002/03 a 2006/07)

2. Waldo – 115 gols em 215 jogos – clube: Valencia (1961/62 a 1969/70)

3. Rivaldo – 107 gols em 198 jogos – clubes: Deportivo La Coruña (1996/97) e Barcelona (1997/98 a 2001/02)

4. Bebeto – 86 gols em 136 jogos – clubes: Sevilla (1992/93 a 1995/96) e Sevilla (1996/97)

5. Evaristo de Macedo – 82 gols em 131 jogos – clubes: Barcelona (1957/58 a 1961/62) e Real Madrid (1962/63 a 1963/64)

6. Willian José – 81 gols em 266 jogos – clubes: Real Madrid (2013/14), Las Palmas (2015/16), Real Sociedad (2016/17 a 2020/21) e Betis (desde 2021/22)

7. Luís Fabiano – 72 gols em 149 jogos – clube: Sevilla (2005/06 a 2010/11)

8. Ronaldinho Gaúcho – 70 gols em 145 jogos – clube: Barcelona (2003/04 a 2007/08)

9. Neymar – 68 gols em 123 jogos – clube: Barcelona (2013/14 a 2016/17)

10. Baltazar – 66 gols em 124 jogos – clube: Atlético de Madrid (1985/86 a 1990/91)

*O atacante Diego Costa, que marcou 73 gols em 204 partidas em La Liga, não entrou na lista porque se naturalizou para defender a Seleção da Espanha. O jogador está em atividade no futebol brasileiro pelo Grêmio

A notícia Não é Vini Jr e nem Neymar: veja o brasileiro em atividade com mais gols em La Liga foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Arruda.