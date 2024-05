Clube que joga em cidade onde não há carros briga pelo acesso na Europa (Venezia segue na luta para subir de divisão)

O Venezia segue na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Italiano da próxima temporada. O time do Vêneto tem história modesta no cenário nacional, mas ganha os holofotes por estar sediada em um dos principais pontos turísticos do continente.

O clube italiano por pouco não conseguiu o acesso direto à Série A italiana na atual temporada. Os Leoni Alati terminaram na terceira posição, três pontos atrás do Como treinado pelo espanhol Cesc Fàbregas. No entanto, o Venezia segue na briga pela última vaga na elite via playoffs.

A equipe comandada por Paolo Vanoli saiu na frente nas semifinais ao vencer o Palermo por 1 a 0 no Estádio Renzo Barbera. O Venezia decide a vaga à final dos playoffs nesta sexta-feira (24/5) no Estádio Pierluigi Penzo, nas margens do Mar Adriático.

Além de contar com o apoio da torcida, o Venezia conta com o artilheiro do campeonato. O atacante finlandês Joel Pohjanpalo balançou as redes 22 vezes na Série B italiana e pode ser um trunfo para equipe na busca pelo acesso.

Veneza: a cidade onde não transita carros

A cidade italiana é conhecida pelos seus canais e passeios de gôndolas – uma espécie de embarcação típica da região -, vaporettos e barcos. Pelo alto nível das águas, a cidade inteira é interligada por pontes e não é permitido a circulação de veículos tradicionais como carros e motos em toda Veneza.

A cidade por vezes é tomada pelas águas do Mar Adriático em períodos em que a maré sobe a mais que o previsto, em um fenômeno conhecido como ‘Acqua Alta’. Nessas épocas, não raro os imóveis a cidade ficam em parte submersas.

Veneza também ganha fama por conta de seu carnaval, caracterizado pelas máscaras e trajes extravagantes, e tem grande valor histórico. A festividade é realizada desde século XI, na época o evento marcava o início da quaresma e permitia que pessoas de todas as classes sociais interagissem de maneira anônima.

Venezia nos gramados: moda e futebol

Importante centro cultural na Europa, Veneza também sedia um clube que tem ganhado os holofotes nos últimos anos. O clube tem ganhado espaço internacional sobretudo na venda de camisas, com modelos que fogem do convencional no futebol.

A equipe italiana firmou parceria com a Fly Nowhere – marca de moda de Nova York – para a produção dos uniformes de jogo. O Venezia também mudou de escudo em 2022, seguindo a tendência minimalista adotado nos últimos anos nos times de futebol.

A notícia Clube que joga em cidade onde não há carros briga pelo acesso na Europa foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Tanure.