Daniel Alves aproveita liberdade e gasta R$ 60 mil por dia em viagem romântica (Joana Sanz e Daniel Alves e estão juntos novamente após o jogador deixar a prisão)

O ex-jogador Daniel Alves, condenado por estupro, continua aproveitando a liberdade depois das noites que passou atrás das grades em Barcelona. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, ele gastou 11 mil euros por dia (aproximadamente R$ 60 mil) em uma viagem com a esposa Joana Sanz nas Ilhas Canárias.

O fato repercutiu intensamente na imprensa da Espanha no último sábado (18/5) depois que o programa “Socialité”, do canal Telecinco, revelou os detalhes, incluindo imagens do casal num dos balcões de check-in do aeroporto de Barcelona.

A reportagem, contudo, não revelou como o casal gastou R$ 60 mil por dia em Tenerife, que é, inclusive, a terra natal da modelo.

Diante das críticas, Joana Sanz apagou as fotos da viagem que publicou nas redes sociais.

Daniel Alves condenado

Ex-jogador do Barcelona e da Seleção Brasileira, Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão por ter estuprado uma jovem em uma boate. Entretanto, ele encontra-se em liberdade provisória enquanto aguarda a resolução dos recursos das várias partes.

Daniel Alves está solto desde março. Ele pagou fiança de 1 milhão de euros para ser liberto. Ele foi condenado a quatro anos e meio de prisão, por estuprar uma jovem em uma boate, em primeira instância, mas vai recorrer, assim como o Ministério Público.

A Justiça impôs diversas condições e medidas cautelares. Além da fiança, os magistrados ordenaram a retirada dos dois passaportes de Daniel Alves (espanhol e brasileiro) e ordem de não comunicação com a vítima.

